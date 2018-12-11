Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев схватил Юлию Барановскую за грудь
На официальной страничке Александра Васильева в Instagram, ведущего телепередачу «Модный приговор» появился снимок, где он схватил свою коллегу по площадке Юлию Барановскую за грудь. Поступок историка моды поверг звезду в шок.
Александр Васильев уже много лет остается неизменным ведущим Первого канала, здесь он ведет программу «Модный приговор». Его задача превратить женщину «мышку» в красивую и стильную даму. Нередко у него в студии в качестве помощниц появлялись известные коллеги. Например, Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко, Юлия Барановская и Эвелина Бледанс.
Не так давно прошли съемки новогоднего эпизода телепередачи, и Александр Васильев решил поделиться с подписчиками в Instagram небольшим фотоотчетом. На одной из фотографий можно увидеть, как мэтр моды держит Юлию Барановскую без всякого стеснения за грудь, от чего телеведущая открыла от удивления рот.
Александр Васильев уже много лет остается неизменным ведущим Первого канала, здесь он ведет программу «Модный приговор». Его задача превратить женщину «мышку» в красивую и стильную даму. Нередко у него в студии в качестве помощниц появлялись известные коллеги. Например, Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко, Юлия Барановская и Эвелина Бледанс.
Не так давно прошли съемки новогоднего эпизода телепередачи, и Александр Васильев решил поделиться с подписчиками в Instagram небольшим фотоотчетом. На одной из фотографий можно увидеть, как мэтр моды держит Юлию Барановскую без всякого стеснения за грудь, от чего телеведущая открыла от удивления рот.