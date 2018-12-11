Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал вокал Ксении Собчак

«У Собчак, как только она берет в руки микрофон, нужно сразу же его отбирать! Это же невозможно слушать!», «Кошмар! Верник, что ты в Сеть выложил? Это нельзя никому показывать», «Собчак, Вы, что сами не слышите, что у вас таланта к пению нет! Или вы под свою бывшую коллегу начали косить? Скоро Бузовой на пятки наступать начнете?» - продолжают комментировать вокальные способности Ксении Собчак в Сети.

На днях популярный ведущий Вадим Верник разместил у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, на котором запечатлена поющая скандальная журналистка Собчак. На записи Ксения исполняет всем известным романс «Не отрекаются любя».Нужно сказать, что вокальные способности Собчак оценило очень малое количество интернет-пользователей, большинству фолловеров не понравилось то, как телезнаменитость исполнила такое известное произведение. Впрочем, самого Верника восхитил вокал Ксении.Среди комментаторов оказался и Юсиф Эйвазов – оперный исполнитель и любимый муж Анны Нетребко, который подчеркнул, что Собчак своим исполнением испортила романс «Не отрекаются любя». К высказываниям артиста присоединились и другие читатели, которые также заявили, что у Ксении нет того таланта, который позволил бы ей петь.