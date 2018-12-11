Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал вокал Ксении Собчак
Супруг австрийской оперной певицы Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов посоветовал Ксении Собчак больше никогда не брать в руки микрофон, чтобы «порадовать» кого-то своим вокалом.
На днях популярный ведущий Вадим Верник разместил у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, на котором запечатлена поющая скандальная журналистка Собчак. На записи Ксения исполняет всем известным романс «Не отрекаются любя».
Нужно сказать, что вокальные способности Собчак оценило очень малое количество интернет-пользователей, большинству фолловеров не понравилось то, как телезнаменитость исполнила такое известное произведение. Впрочем, самого Верника восхитил вокал Ксении.
Среди комментаторов оказался и Юсиф Эйвазов – оперный исполнитель и любимый муж Анны Нетребко, который подчеркнул, что Собчак своим исполнением испортила романс «Не отрекаются любя». К высказываниям артиста присоединились и другие читатели, которые также заявили, что у Ксении нет того таланта, который позволил бы ей петь.
На днях популярный ведущий Вадим Верник разместил у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, на котором запечатлена поющая скандальная журналистка Собчак. На записи Ксения исполняет всем известным романс «Не отрекаются любя».
Нужно сказать, что вокальные способности Собчак оценило очень малое количество интернет-пользователей, большинству фолловеров не понравилось то, как телезнаменитость исполнила такое известное произведение. Впрочем, самого Верника восхитил вокал Ксении.
Среди комментаторов оказался и Юсиф Эйвазов – оперный исполнитель и любимый муж Анны Нетребко, который подчеркнул, что Собчак своим исполнением испортила романс «Не отрекаются любя». К высказываниям артиста присоединились и другие читатели, которые также заявили, что у Ксении нет того таланта, который позволил бы ей петь.
«У Собчак, как только она берет в руки микрофон, нужно сразу же его отбирать! Это же невозможно слушать!», «Кошмар! Верник, что ты в Сеть выложил? Это нельзя никому показывать», «Собчак, Вы, что сами не слышите, что у вас таланта к пению нет! Или вы под свою бывшую коллегу начали косить? Скоро Бузовой на пятки наступать начнете?» - продолжают комментировать вокальные способности Ксении Собчак в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:38