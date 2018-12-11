Samsung заподозрили в подделке Supreme на презентации Galaxy A8S





Такой шаг китайского производителя смартфонов многие посчитали странным. Представители Samsung анонсировали сотрудничество с производителем одежды Supreme, который намерен открыть сеть из семи торговых точек в Китае. После этого заявления на презентации выступили двое представителей Supreme. Журналистам показалось, что эти люди вряд-ли работают в крупной организации.Интересно, что компания имеет три магазина в Соединенных Штатах. А Париж, Токио и Лондон имеет только по одному. В связи с этим непонятно, почему в КНР появились семь магазинов.Позднее стало известно, что китайская фирма подписала договор с Supreme Italia. "Американская" Supreme имеет права на бренд не во всех государствах. Выходит, Samsung будет работать с "легальным фейком".