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Samsung заподозрили в подделке Supreme на презентации Galaxy A8S

Всемирно известную компанию Samsung заподозрили в подделке продукции Supreme на презентации флагмана Galaxy A8S. Оказалось, что китайский бренд подписал договор с производителями "легальных фейков".
Samsung заподозрили в подделке Supreme на презентации Galaxy A8S

Такой шаг китайского производителя смартфонов многие посчитали странным. Представители Samsung анонсировали сотрудничество с производителем одежды Supreme, который намерен открыть сеть из семи торговых точек в Китае. После этого заявления на презентации выступили двое представителей Supreme. Журналистам показалось, что эти люди вряд-ли работают в крупной организации.

Интересно, что компания имеет три магазина в Соединенных Штатах. А Париж, Токио и Лондон имеет только по одному. В связи с этим непонятно, почему в КНР появились семь магазинов.

Позднее стало известно, что китайская фирма подписала договор с Supreme Italia. "Американская" Supreme имеет права на бренд не во всех государствах. Выходит, Samsung будет работать с "легальным фейком".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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