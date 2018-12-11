АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Опубликован список самый дешевых городов России для новогодних путешествий

Эксперты опубликовали рейтинг городов России, куда можно недорого отправится в новогоднее путешествие. Для создания списка во внимание принимались пожелание россиян.
Опубликован список самый дешевых городов России для новогодних путешествий

Через пару недель начинается время новогодней сказки, а это означает, что десять дней выходных можно провести в путешествии.

Названа пятерка самых дешевых российских городов для новогоднего отдыха. Составляя список специалисты прислушивались к предпочтениям потребителя, а это, в первую очередь, стоимость. Учитывая, что большинство туристов бронируют жилье в новогодние праздники на двое суток, то стоимость на этот срок пребывания не должна превышать 2 тысячи рублей.

По отобранным критериям в список самых дешевых городов России для новогоднего туризма вошли Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань.

В составлении рейтинга помог анализ бронирования жилья в период с 29 декабря по 8 января без учета курортных городов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Ведущий программы «Модный приговор» Александр
Samsung заподозрили в подделке Supreme на
Росстат обнародовал список регионов с наибольшим
«Мотивирующей» Ольге Бузовой напомнили про её
Владимир Винокур в Instagram поздравил своего
Опубликован список самый дешевых городов России
Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал
Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека
Учёные сварили и взорвали лаву для изучения
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в
Павел Табаков признался, что женщины его часто
OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды
«Богемская рапсодия» стала самой популярной
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Филипп Киркоров выложил запись презентации
Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные
Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на
Просмотреть все новости