Опубликован список самый дешевых городов России для новогодних путешествий





Через пару недель начинается время новогодней сказки, а это означает, что десять дней выходных можно провести в путешествии.Названа пятерка самых дешевых российских городов для новогоднего отдыха. Составляя список специалисты прислушивались к предпочтениям потребителя, а это, в первую очередь, стоимость. Учитывая, что большинство туристов бронируют жилье в новогодние праздники на двое суток, то стоимость на этот срок пребывания не должна превышать 2 тысячи рублей.По отобранным критериям в список самых дешевых городов России для новогоднего туризма вошли Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань.В составлении рейтинга помог анализ бронирования жилья в период с 29 декабря по 8 января без учета курортных городов.