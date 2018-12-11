Владимир Винокур в Instagram поздравил своего внука Федора с днем рождения

Владимир Винокур является отцом одной дочери Анастасии, она и сделала своего знаменитого родителя дедушкой. А 10 декабря текущего года маленький Федор отпраздновал свой третий день рождения. Такое событие юморист решил показать в социальной сети Instagram. Под постом комик поздравил маленького Федора с его праздником, пожелал ему долгой жизни и назвал своим другом с большой буквы. Также знаменитый дедушка отметил, что мечтает отвести его в школу и погулять на свадьбе. А чтобы это произошло, он и его жена Тамара Первакова будут стараться, дабы воплотить это в жизнь.Читатели блога Владимира Винокура присоединились к поздравлениям, а кто-то написал, что Федя заметно вырос и становится очень похожим на своего дедушку.