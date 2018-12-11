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Владимир Винокур в Instagram поздравил своего внука Федора с днем рождения

Владимир Винокур в своем блоге Instagram поделился с подписчиками радостным событием - Федору, внуку знаменитого дедушки исполнилось 3 года. Юморист показал снимок наследника.
Владимир Винокур в Instagram поздравил своего внука Федора с днем рождения

Владимир Винокур является отцом одной дочери Анастасии, она и сделала своего знаменитого родителя дедушкой. А 10 декабря текущего года маленький Федор отпраздновал свой третий день рождения. Такое событие юморист решил показать в социальной сети Instagram. Под постом комик поздравил маленького Федора с его праздником, пожелал ему долгой жизни и назвал своим другом с большой буквы. Также знаменитый дедушка отметил, что мечтает отвести его в школу и погулять на свадьбе. А чтобы это произошло, он и его жена Тамара Первакова будут стараться, дабы воплотить это в жизнь.

Читатели блога Владимира Винокура присоединились к поздравлениям, а кто-то написал, что Федя заметно вырос и становится очень похожим на своего дедушку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:53

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