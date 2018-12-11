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Росстат обнародовал список регионов с наибольшим числом должников по ЖКХ

Названы области с наибольшим количеством задолженностей по ЖКХ. По данным Росстата, больше всех задолжали жители южных регионов.
Росстат обнародовал список регионов с наибольшим числом должников по ЖКХ

По информации Росстата, наибольшее количество проблем с оплатой ЖКХ в южных регионах, особенно в Ставропольском крае: Примерно треть (33,7%) от общего количества должников.

Своевременно не погашают задолженность по коммунальным услугам жители Кабардино-Балкарии, Чувашской республики и Тывы 28,6% должников. 22% задолженностей приходится на Саратовскую и 19,4% на Архангельскую области.

Некоторые проблемы с погашением задолженности за ЖКХ испытывают неполные и многодетные семьи и люди с низким уровнем доходов.
Наименьшее количество должников приходится на Пермь, Камчатский край, Ивановскую область, Липецк, Тверь и Севастополь.

Эксперты заявляют, средний уровень оплаты жителями РФ услуг ЖКХ составляет около 96%, что в целом является достаточно хорошим показателем.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:00

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