Росстат обнародовал список регионов с наибольшим числом должников по ЖКХ





По информации Росстата, наибольшее количество проблем с оплатой ЖКХ в южных регионах, особенно в Ставропольском крае: Примерно треть (33,7%) от общего количества должников.Своевременно не погашают задолженность по коммунальным услугам жители Кабардино-Балкарии, Чувашской республики и Тывы 28,6% должников. 22% задолженностей приходится на Саратовскую и 19,4% на Архангельскую области.Некоторые проблемы с погашением задолженности за ЖКХ испытывают неполные и многодетные семьи и люди с низким уровнем доходов.Наименьшее количество должников приходится на Пермь, Камчатский край, Ивановскую область, Липецк, Тверь и Севастополь.Эксперты заявляют, средний уровень оплаты жителями РФ услуг ЖКХ составляет около 96%, что в целом является достаточно хорошим показателем.