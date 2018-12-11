Учёные сварили и взорвали лаву для изучения деятельности вулканов





Сотрудники Университета Буффало сварили из базальта лаву, чтобы лучше изучить процессы внутри вулканов. В природе контакт жидкости с плавленной породой может приводить к очень опасным последствиям. Для приготовления лавы базальт грели в индукционной печи до 2400 градусов Фаренгейта (1315 Цельсия) в течение 4 часов.Полученный продукт залили в металлический ящик, куда постепенно впрыскивали воду. Как объясняют физики, при контакте капли с лавой образуется защитная плёнка. Тепло медленнее проникает в пузырь, избегая кипения.При испарении жидкость поднимается и смешивается с лавой. Так защитная плёнка дестабилизируется и расширяется. От высокого напряжения происходит паровой взрыв. Такой процесс называется эффектом Leidenfrost.Достаточно всего 400 граммов раскалённой лавы над линией смешения, чтобы вызвать спонтанный взрыв пара. Учёные надеются провести больше экспериментов по наблюдением за реакцией в плавленной породе. Опыт совершили при поддержке Национального научного фонда.