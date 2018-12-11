АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека в Instagram

Знаменитая певица описала качества "своего" человека в микроблоге Instagram. Подписчики уверены, что Юлия Ковальчук идеализирует людей.

Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека в Instagram

Все люди по-своему уникальны и интересны, однако не каждому можно довериться и увидеть в нем друга или близкого человека. Представительница российского шоу-бизнеса Юлия Ковальчук считает, что "свой" человек должен быть обязательно преданным, чистым душой, глубоким, не жадным до чувств, по своему уникальным и талантливым.

Кроме вышеперечисленных качеств должна быть адекватная реакция на критику и юмор, а также человек должен быть светлым и добрым, - считает знаменитость. Юлия Ковальчук поинтересовалась у пользователей, каким, по их мнению должен быть "свой" человек. "Чувство юмора обязательно", "Заботливый, умеющий решать проблемы, не обидчивый, любящий детей, нацеленный на будущее...", "Искренний, чуткий, верный", "Выбирать не всегда получается, Обстоятельства обычно сводят с людьми. А для дружбы, да преданный!", - отвечали комментаторы.

Некоторые фанаты написали, что качества, описанные певицей, не часто встретишь в людях, особенно в последнее время.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В российском Заполярье обнаружили "призрачный
Ученые: После первых родов риск развития рака
Звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян перенес мальчишник
В Instagram Direct появилась возможность обмена
Платье Меган Маркл на British Fashion Awards
Друг Иосифа Оганесяна – Арсен влюбился в Алену
Йети напугал американцев во время праздничного
Личные данные 52,2 миллионов пользователей Google
Евгений Петросян встал на защиту Ольги Бузовой, с
Максим Галкин показал приготовленный для него
NASA показало "гипнотические облака" Юпитера
Самые скрытные звезды зарубежного шоу-бизнеса
Юлия Барановская может заменить Ольгу Бузову на
Ведущий программы «Модный приговор» Александр
Samsung заподозрили в подделке Supreme на
Росстат обнародовал список регионов с наибольшим
«Мотивирующей» Ольге Бузовой напомнили про её
Владимир Винокур в Instagram поздравил своего
Опубликован список самый дешевых городов России
Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал
Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека
Учёные сварили и взорвали лаву для изучения
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в
Павел Табаков признался, что женщины его часто
OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды
«Богемская рапсодия» стала самой популярной
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Филипп Киркоров выложил запись презентации
Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные
Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на
Просмотреть все новости