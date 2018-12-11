Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека в Instagram

Все люди по-своему уникальны и интересны, однако не каждому можно довериться и увидеть в нем друга или близкого человека. Представительница российского шоу-бизнеса Юлия Ковальчук считает, что "свой" человек должен быть обязательно преданным, чистым душой, глубоким, не жадным до чувств, по своему уникальным и талантливым.Кроме вышеперечисленных качеств должна быть адекватная реакция на критику и юмор, а также человек должен быть светлым и добрым, - считает знаменитость. Юлия Ковальчук поинтересовалась у пользователей, каким, по их мнению должен быть "свой" человек. "Чувство юмора обязательно", "Заботливый, умеющий решать проблемы, не обидчивый, любящий детей, нацеленный на будущее...", "Искренний, чуткий, верный", "Выбирать не всегда получается, Обстоятельства обычно сводят с людьми. А для дружбы, да преданный!", - отвечали комментаторы.Некоторые фанаты написали, что качества, описанные певицей, не часто встретишь в людях, особенно в последнее время.