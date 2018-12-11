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Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди продолжает наслаждаться новой грудью после операции

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди продемонстрировала поклонникам новую грудь после недавней операции.

Три дня назад Елизавете сделали новую грудь, чему девушка безумно счастлива. Блондинке, которая некоторое время назад перенесла такое страшное заболевание, как булимия, приходилось долгое время жить с деформированной грудью. Именно поэтому Триандафилиди решила лечь на стол пластического хирурга, чтобы вернуть свой «любимый» четвертый размер бюста.

Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди продолжает наслаждаться новой грудью после операции

По словам Лизы, сейчас она не может в полной мере начать наслаждаться своей новой грудью, так как с дня операции прошло всего несколько дней и ей предстоит пройти продолжительную реабилитацию. И судя по видеороликам, которые звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram, это дается ей не так уж легко.

На видео, сделанном в кабинете у пластического хирурга, сложно не заметить, что Елизавета выглядит очень бледной и передвигается по комнате с огромным трудом. Более того, Триандафилиди не смогла самостоятельно надеть кофту и даже открыть дверь. Поклонники блондинки также обратили внимание на то, что девушка стала невнимательной и едва не забыла в кабинете свой телефон.

Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди продолжает наслаждаться новой грудью после операции

Впрочем, сама Лиза продолжает заявлять, что ей все очень нравится, несмотря на невыносимую боль. Также экс-участница «Дома-2» подчеркнула, что ей делал операцию хирург, которого она с уверенностью может назвать «лучшим» в своем деле.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:51

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