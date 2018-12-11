Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в Instagram





Фанаты артистки в комментариях отметили, что Настасья, как всегда, выглядит совершенно.Под фотографией Самбурская подписала, что сейчас находится в большем стрессе из-за выхода нового спектакля, до премьеры которого осталось всего несколько дней.После комментария актрисы подписчики пожелали ей хорошего показа постановки и посоветовали не переживать. Стоит признать, что подобных сообщений было не много, так, как большая часть фанатов высказывала восторг по поводу внешнего вида Настасьи Самбурской.