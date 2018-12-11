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Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в Instagram

Российская актриса Настасья Самбурская выложила на своей странице в Instagram новый лифтолук. Фотография моментально привлекла поклонников звезда, которые назвали снимок «зачетным».
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в Instagram

Фанаты артистки в комментариях отметили, что Настасья, как всегда, выглядит совершенно.

Под фотографией Самбурская подписала, что сейчас находится в большем стрессе из-за выхода нового спектакля, до премьеры которого осталось всего несколько дней.
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в Instagram

После комментария актрисы подписчики пожелали ей хорошего показа постановки и посоветовали не переживать. Стоит признать, что подобных сообщений было не много, так, как большая часть фанатов высказывала восторг по поводу внешнего вида Настасьи Самбурской.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:16

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