Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в Instagram
Российская актриса Настасья Самбурская выложила на своей странице в Instagram новый лифтолук. Фотография моментально привлекла поклонников звезда, которые назвали снимок «зачетным».
Фанаты артистки в комментариях отметили, что Настасья, как всегда, выглядит совершенно.
Под фотографией Самбурская подписала, что сейчас находится в большем стрессе из-за выхода нового спектакля, до премьеры которого осталось всего несколько дней.
После комментария актрисы подписчики пожелали ей хорошего показа постановки и посоветовали не переживать. Стоит признать, что подобных сообщений было не много, так, как большая часть фанатов высказывала восторг по поводу внешнего вида Настасьи Самбурской.
Фанаты артистки в комментариях отметили, что Настасья, как всегда, выглядит совершенно.
Под фотографией Самбурская подписала, что сейчас находится в большем стрессе из-за выхода нового спектакля, до премьеры которого осталось всего несколько дней.
После комментария актрисы подписчики пожелали ей хорошего показа постановки и посоветовали не переживать. Стоит признать, что подобных сообщений было не много, так, как большая часть фанатов высказывала восторг по поводу внешнего вида Настасьи Самбурской.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:16