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Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на Лобном месте

Норковую шубу для одной из самых рейтинговых участниц «Дома-2» Анастасии Ендальцевой сожгли прямо во время Лобного места.

Всем известно, что Анастасия является довольно меркантильной девушкой, которая не единожды на реалити-шоу заявляла, что ищет себе богатого молодого человека, который не только обеспечит ее, но и будет буквально засыпать каждый день подарками и сюрпризами.

Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на Лобном месте

Именно поэтому Ендальцева практически с каждого поклонника требует не просто букеты цветов, а очень дорогостоящие подарки, такие как норковые шубы, бриллианты и даже машину.

И вот вчера в эфир вышел выпуск, в котором телезрителям посчастливилось наблюдать за тем, что у Анастасии появились все шансы стать счастливой обладательницей той шубы, о которой она так давно мечтает. Только вот в последний момент новенький участник, задавший Ендальцевой вопрос, отказывается ли она от подарка или нет, заявил, что передумал дарить Насте такую дорогостоящую вещь.

Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на Лобном месте

Прямо во время Лобного места парень взял ножницы и начал резать норковую шубу на кусочки, после чего просил ее в костер. Несмотря на то, что Влад Кадони попросил участника убрать вещь из костра, так как боится, что потом будет вонять по всей Поляне, шуба все-таки пострадала и больше не пригодна для носки.

Стоит отметить, что такого от новенького участника не ожидал никто, особенно Ендальцева, которая начала кричать, что лучше бы парень отдал эту шубу деткам в детский дом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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