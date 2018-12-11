Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на Лобном месте

Всем известно, что Анастасия является довольно меркантильной девушкой, которая не единожды на реалити-шоу заявляла, что ищет себе богатого молодого человека, который не только обеспечит ее, но и будет буквально засыпать каждый день подарками и сюрпризами.Именно поэтому Ендальцева практически с каждого поклонника требует не просто букеты цветов, а очень дорогостоящие подарки, такие как норковые шубы, бриллианты и даже машину.И вот вчера в эфир вышел выпуск, в котором телезрителям посчастливилось наблюдать за тем, что у Анастасии появились все шансы стать счастливой обладательницей той шубы, о которой она так давно мечтает. Только вот в последний момент новенький участник, задавший Ендальцевой вопрос, отказывается ли она от подарка или нет, заявил, что передумал дарить Насте такую дорогостоящую вещь.Прямо во время Лобного места парень взял ножницы и начал резать норковую шубу на кусочки, после чего просил ее в костер. Несмотря на то, что Влад Кадони попросил участника убрать вещь из костра, так как боится, что потом будет вонять по всей Поляне, шуба все-таки пострадала и больше не пригодна для носки.Стоит отметить, что такого от новенького участника не ожидал никто, особенно Ендальцева, которая начала кричать, что лучше бы парень отдал эту шубу деткам в детский дом.