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OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды

Космический аппарат OSIRIS-Rex зафиксировал новые данные. На астероиде Бенну обнаружены следы воды.
OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды

Станция OSIRIS-Rex отправлена в космос в сентябре 2016 года. Её целью является доставка образцов грунта с астероида Бенну. Путешествие данного аппарата должно занять около 7 лет. 11 декабря 2018 года NASA сделало заявление, согласно которому спектрометры зонда OSIRIS-Rex зафиксировали признаки воды на космическом теле.

Эксперт Центра космических полётов Годдард Эми Саймон утверждает, что на астероиде обнаружены гидросодержащие элементы. По мнению научных сотрудников, изучаемое космическое тело насыщенно гидроксилами, однако из-за своего небольшого размера самой воды на нём никогда не было.



 
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Наука
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:00

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