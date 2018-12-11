«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней ХХ века





Хит британской рок-группы был представлен широкой публике в 1975 году. «Богемская рапсодия» создана солистом Queen Фредди Меркьюри, объеденила в себе сразу четыре музыкальных направления, которые в произведение, невозможно разделить: опера, рок, баллада и исполнение а-капелльно. На протяжении всей песни стили плавно переходят друг в друга, а заканчиваются кодой. Само произведение изначально было написано, как достаточно успешный коммерческий сингл. Именно это творение Меркьюри дало серьёзный толчок в развитии будущего группы. Считается, что эта композиция принесла рок-группе всемирную популярность, с «Богемской рапсодии» начался путь успеха одной из популярнейших британских групп.Billboard три раза включала «Богемскую рапсодию» в рейтинг Hot 100: в 1975, 1992 и в 2018 годах.СМИ называют Queen «культовой» группой, утверждая, что она все так же популярна, как и в середине 80-х и имеет миллионы поклонников, что подтверждается ее очередная победа в рейтинге.