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«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней ХХ века

Песня легендарной группы Queen «Богемская рапсодия» завоевала звание популярнейшей песни ХХ века. По информации официальной страницы Universal Music Group в микроблоге Twitter данная композиция была прослушана на стриминг-сервисе более 1,5 млрд раз.
«Богемская рапсодия» стала самой популярной песней ХХ века

Хит британской рок-группы был представлен широкой публике в 1975 году. «Богемская рапсодия» создана солистом Queen Фредди Меркьюри, объеденила в себе сразу четыре музыкальных направления, которые в произведение, невозможно разделить: опера, рок, баллада и исполнение а-капелльно. На протяжении всей песни стили плавно переходят друг в друга, а заканчиваются кодой. Само произведение изначально было написано, как достаточно успешный коммерческий сингл. Именно это творение Меркьюри дало серьёзный толчок в развитии будущего группы. Считается, что эта композиция принесла рок-группе всемирную популярность, с «Богемской рапсодии» начался путь успеха одной из популярнейших британских групп.

Billboard три раза включала «Богемскую рапсодию» в рейтинг Hot 100: в 1975, 1992 и в 2018 годах.

СМИ называют Queen «культовой» группой, утверждая, что она все так же популярна, как и в середине 80-х и имеет миллионы поклонников, что подтверждается ее очередная победа в рейтинге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:52

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