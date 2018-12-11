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Филипп Киркоров выложил запись презентации альбома 20-летней давности в Instagram

Филипп Киркоров выложил запись с грандиозной презентации альбома "Ой, мама, шика дам" 20-летней давности в Instagram. На автограф-сессию с певцом пришли 5 тысяч поклонников.
Филипп Киркоров выложил запись презентации альбома 20-летней давности в Instagram

Киркоров показал в своём Instagram фрагмент новостной записи с презентации альбома "Ой, мама, шика дам". Видео поделилась поклонница артиста, которая в 90-е годы также слушала его музыку и явилась на встречу в гипермаркете "Рамстор". Из 5 тысяч фанатов, пришедших в магазин с плакатами и портретами Киркорова, тысяча смогла получить его автограф. Поклонница певца призналась, что не стала лезть в гущу толпы, однако получила в тот день огромное впечатление, а альбом "Ой, мама, шика дам" стал для неё одним из любимейших.

"Хоть и прошло двадцать лет с той презентации, а спрос на артиста всё так же велик!" - пишет преданная фанатка.

20-летие своего альбома не оставил без внимания и сам исполнитель. Киркоров поблагодарил блогершу за тёплые слова и архивное видео, отметив, как давно это было.

"20 лет назад. Спасибо моим поклонникам, что напомнили. ШИКА ДАЛ, 10 декабря 1998 года", - подписал ролик певец.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:43

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