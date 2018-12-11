Иосиф Пригожин поделился с фанатами снимком разработанной учеными чашки для левшей

Публикация Иосифа Пригожина оказалась не более чем шуткой. Однако не все оценили чувство юмора знаменитости. "А если я чашку переверну", - написал доверчивый пользователь.Но большинству шутка супруга певицы Валерии понравилась: "Юморочек на утро", "Я как левша рад, наконец то о нас подумали", "Гениально", "Как же им тяжело пришлось".