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Иосиф Пригожин поделился с фанатами снимком разработанной учеными чашки для левшей

Продюсер поделился с фанатами в Instagram снимком разработанной учеными из Сколово чашки для левшей. Что именно имел ввиду Иосиф Пригожин, опубликовав оригинальный кадр, поняли немногие.
Иосиф Пригожин поделился с фанатами снимком разработанной учеными чашки для левшей

Публикация Иосифа Пригожина оказалась не более чем шуткой. Однако не все оценили чувство юмора знаменитости. "А если я чашку переверну", - написал доверчивый пользователь.

Но большинству шутка супруга певицы Валерии понравилась: "Юморочек на утро", "Я как левша рад, наконец то о нас подумали", "Гениально", "Как же им тяжело пришлось".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:28

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