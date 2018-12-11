Иосиф Пригожин поделился с фанатами снимком разработанной учеными чашки для левшей
Продюсер поделился с фанатами в Instagram снимком разработанной учеными из Сколово чашки для левшей. Что именно имел ввиду Иосиф Пригожин, опубликовав оригинальный кадр, поняли немногие.
Публикация Иосифа Пригожина оказалась не более чем шуткой. Однако не все оценили чувство юмора знаменитости. "А если я чашку переверну", - написал доверчивый пользователь.
Но большинству шутка супруга певицы Валерии понравилась: "Юморочек на утро", "Я как левша рад, наконец то о нас подумали", "Гениально", "Как же им тяжело пришлось".
Публикация Иосифа Пригожина оказалась не более чем шуткой. Однако не все оценили чувство юмора знаменитости. "А если я чашку переверну", - написал доверчивый пользователь.
Но большинству шутка супруга певицы Валерии понравилась: "Юморочек на утро", "Я как левша рад, наконец то о нас подумали", "Гениально", "Как же им тяжело пришлось".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:28