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Алексей Безус продолжает скандалить и драться с Миленой Безбородовой

Безус продолжает подвергать опасности здоровье бывшей возлюбленной.

Не секрет, что на реалити-шоу «Дом-2» в последнее время довольно часто начали обсуждать тему деторождения.

Алексей Безус продолжает скандалить и драться с Миленой Безбородовой

К примеру, Александре Черно запрещают рожать и советуют похудеть, Майя Донцова и вовсе попала в больницу из-за того, что затянула в вопросе с наследниками, а Милена Безбородова, которая так громко в последнее время говорит о том, что хочет в ближайшее время стать матерью, совсем позабыла о своем здоровье и бегает по снегу босиком.

А все из-за бывшего избранника Алексея Безуса, который продолжает скандалить и драться с ней, тем самым вредя ее здоровью. На днях в эфир вышел новый выпуск «Дома-2», в котором телезрителям пришлось наблюдать за такой картиной: Леша зашел в комнату к Милене одетый и обутый, сильно не в себе, выхватил у девушки ее телефон и побежал на улицу.

Алексей Безус продолжает скандалить и драться с Миленой Безбородовой

Конечно же, что Безбородова тут же бросилась вдогонку, только вот выбежала девушка на мороз босой и раздетой. И это, стоит отметить, не первый раз, когда Безус доводить скандал или драку до того, что Милена практически голая бегает по Периметру.

Нужно сказать, что очередной скандал Милены и Алексея шокировал телезрителей реалити-шоу «Дом-2». Один за другим поклонники проекта принялись писать в социальных сетях, что Безуса нужно срочно отправлять за ворота, ведь еще одна такая ссора и потасовка с Безбородовой может закончиться для 19-летней девушки очень печально.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19

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