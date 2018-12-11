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Соцопрос показал мнение жителей Украины относительно разрыва Договора о дружбе с Россией

Украинский канал NewsOne организовал соцопрос в прямом эфире. Темой беседы со зрителями выбран разрыв Договора о дружбе Украины и Российской Федерации.
Соцопрос показал мнение жителей Украины относительно разрыва Договора о дружбе с Россией

Дозвонившихся в студию канала NewsOne зрителей спрашивали, какой, по их мнению, стороне выгодней разрыв данного договора. Всего было опрошено около 10 200 граждан. Примерно 7% украинцев ответили, что разрыв договора выгоден для их государства. Другие 93% сочли, что выгода скорей на стороне России.

Намедни президент Украины утвердил указ о разрыве Договора о дружбе между Украиной и Россией. Документ вступит в силу начиная с 1 апреля 2019 года. В свою очередь Российская сторона считает такое решение необдуманным, и что данная инициатива вряд ли окажется полезной для жителей Украины.

Документ о стратегическом партнерстве подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года с условием автоматического продления при отсутствии протестов какой-либо стороны через 10 лет.

Глава международного комитета Константин Косачев высказался, что инициатива о разрыве дружбы является очередной провокацией Киева на тему «Войны России с Украиной» и назвал это актом «самострела» украинской власти.



 
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Политика
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 10:16

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