Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова наладили отношения

«..Сложно, когда еще чувства полностью не остыли» - подчеркнула экс-звезда реалити-шоу.





Вчера, 10 декабря, Маргарита опубликовала на официальном портале «Дома-2» свежий пост, в котором заявила телезрителям проекта, что все ее ссоры с Мэри давным-давно в прошлом.По словам Овсянниковой, ей всегда очень нравилась Кулешова. Как оказалось, блондинка хорошо понимает, что помешал их с Мэри дружбе мужчина, который понравился и одной и второй. Впрочем, Марго уверена, что если бы на проекте были и другие, «лучшие» молодые люди, то ссор между ними никогда бы не было.Бывшая участница «Дома-2» даже решила поинтересоваться у поклонников реалити-шоу, считают ли они по-другому, а также добавила, что в этот вторник появится на телешоу «Бородина против Бузовой» вместе с Кулешовой.Выяснилось, что раньше для Овсянниковой подобные шоу проходили очень волнительно, особенно когда она только-только покину проект, ведь у Марго все еще были чувства к бывшему возлюбленному Артему Сороке.К слову, на сегодняшний день Маргарита продолжает активно идти по стопам ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Девушка не только начала петь, записывать новые музыкальные композиции и снимать видеоролики на них, но и уже выступает на различных мероприятиях, чем она очень гордится.