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Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова наладили отношения

Бывшие участницы реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова и Мэри Кулишова наконец-таки помирились.

Вчера, 10 декабря, Маргарита опубликовала на официальном портале «Дома-2» свежий пост, в котором заявила телезрителям проекта, что все ее ссоры с Мэри давным-давно в прошлом.

Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова наладили отношения

По словам Овсянниковой, ей всегда очень нравилась Кулешова. Как оказалось, блондинка хорошо понимает, что помешал их с Мэри дружбе мужчина, который понравился и одной и второй. Впрочем, Марго уверена, что если бы на проекте были и другие, «лучшие» молодые люди, то ссор между ними никогда бы не было.

Бывшая участница «Дома-2» даже решила поинтересоваться у поклонников реалити-шоу, считают ли они по-другому, а также добавила, что в этот вторник появится на телешоу «Бородина против Бузовой» вместе с Кулешовой.

Выяснилось, что раньше для Овсянниковой подобные шоу проходили очень волнительно, особенно когда она только-только покину проект, ведь у Марго все еще были чувства к бывшему возлюбленному Артему Сороке.

Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова наладили отношения

«..Сложно, когда еще чувства полностью не остыли» - подчеркнула экс-звезда реалити-шоу.

К слову, на сегодняшний день Маргарита продолжает активно идти по стопам ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Девушка не только начала петь, записывать новые музыкальные композиции и снимать видеоролики на них, но и уже выступает на различных мероприятиях, чем она очень гордится.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

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