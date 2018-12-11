Учёные объяснили разницу между аудиокнигами и печатными изданиями

"Можно провести аналогию: что лучше или хуже? Должен ли я читать книгу или смотреть по ней фильм?" - приводит пример учёный.





Сотрудники Гарвардского университета изучили разницу между аудио- и печатными книгами. Более раннее исследование показало, что восприятие мозгом написанного или услышанного слова ничем не отличается. Однако Коди Коммерс из лаборатории Гарварда не может в полной мере согласиться с таким утверждением.В первую очередь чтение печатной книги представляет собой прямое взаимодействие читателя с текстом, который "сам себя не прочтёт". Аудиокнигу можно поставить на воспроизведение, и тогда мозг будет воспринимать материал вне зависимости от собственных усилий и желания.Этим объясняется частая невнимательность при прослушивании таких книг. Коммерс считает необходимым рассматривать разные носители независимо друг от друга.Коммерс предлагает оценивать книгу по степени запоминания и потраченному на это времени. К примеру, для усвоения аудиокниги важна подача рассказчика. Также тематика материала может подсказать, лучше ли будет её прочесть либо прослушать, ведь художественный и научный текст имеют разную сложность.