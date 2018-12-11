АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, любящие поскандалить в общественных местах
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Учёные объяснили разницу между аудиокнигами и печатными изданиями

Учёные объяснили разницу между восприятием аудиокниг и печатных изданий. Качество чтения или прослушивания напрямую зависит от усвоения материала и затраченного времени.
Учёные объяснили разницу между аудиокнигами и печатными изданиями

Сотрудники Гарвардского университета изучили разницу между аудио- и печатными книгами. Более раннее исследование показало, что восприятие мозгом написанного или услышанного слова ничем не отличается. Однако Коди Коммерс из лаборатории Гарварда не может в полной мере согласиться с таким утверждением.

В первую очередь чтение печатной книги представляет собой прямое взаимодействие читателя с текстом, который "сам себя не прочтёт". Аудиокнигу можно поставить на воспроизведение, и тогда мозг будет воспринимать материал вне зависимости от собственных усилий и желания.

Этим объясняется частая невнимательность при прослушивании таких книг. Коммерс считает необходимым рассматривать разные носители независимо друг от друга.

"Можно провести аналогию: что лучше или хуже? Должен ли я читать книгу или смотреть по ней фильм?" - приводит пример учёный.

Коммерс предлагает оценивать книгу по степени запоминания и потраченному на это времени. К примеру, для усвоения аудиокниги важна подача рассказчика. Также тематика материала может подсказать, лучше ли будет её прочесть либо прослушать, ведь художественный и научный текст имеют разную сложность.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Анны Нетребко – Юсиф Эйвазов раскритиковал
Юлия Ковальчук описала качества "своего" человека
Учёные сварили и взорвали лаву для изучения
Настасья Самбурская поделилась лифтолуком в
Павел Табаков признался, что женщины его часто
OSIRIS-Rex обнаружил на астероиде Бенну следы воды
«Богемская рапсодия» стала самой популярной
Звезда «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Филипп Киркоров выложил запись презентации
Поклонники Юлии Высоцкой оценили ее кулинарные
Шубу для Анастасии Ендальцевой сожгли прямо на
Иосиф Пригожин поделился с фанатами снимком
Алексей Безус продолжает скандалить и драться с
Соцопрос показал мнение жителей Украины
Учёные объяснили разницу между аудиокнигами и
Сергей Шнуров стал новым лицом на обложке журнала
Ученые разгадали тайну рыжего цвета волос
Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова
Ведунья Саона: Максим Галкин и Алла Пугачёва не
Анна Седокова рассказала подписчикам, когда она
В Омске автомобиль сбил четырёх пешеходов
Наследница Андрея Мерзликина Серафима
Знаменитости, любящие поскандалить в общественных
Ученные рассказали, как естественными способами
Итальянские специалисты рассказали о полезных
На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с
Вероятность открытия загадочной девятой планеты
Ким Кардашян вновь занялась спортом и
Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к
Ученые узнали о развитии цветового многообразия
Просмотреть все новости