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Сергей Шнуров стал новым лицом на обложке журнала Playboy

Скандальный певец стал новым лицом на обложке журнала Playboy. Сергей Шнуров рассказал, каким, на его взгляд, должен быть настоящий мужчина. Анонс выхода культового мужского издания появился на официальной странице в Instagram.
Сергей Шнуров стал новым лицом на обложке журнала Playboy

Популярный музыкант предстал перед объективами как джентльмен, а также в своем любимом стиле хулигана. Сергей Шнуров порекомендовал мужчинам, что нужно делать, чтобы быть плейбоем. Он объяснил, что представителям сильного пола нужно ухаживать за дамами, уметь выбрать правильное вино, не забывать о дружбе и уметь организовывать вечеринки.
Сергей Шнуров стал новым лицом на обложке журнала Playboy

При этом лидер "Ленинграда" считает, что плейбою не стоит тратить время на поделки а-ля оригами и готовить смузи. Кроме того, настоящему мужчине не к лицу петь в караоке и на глаз определять - силиконовая грудь у партнерши или нет.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00

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