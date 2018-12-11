Сергей Шнуров стал новым лицом на обложке журнала Playboy

Популярный музыкант предстал перед объективами как джентльмен, а также в своем любимом стиле хулигана. Сергей Шнуров порекомендовал мужчинам, что нужно делать, чтобы быть плейбоем. Он объяснил, что представителям сильного пола нужно ухаживать за дамами, уметь выбрать правильное вино, не забывать о дружбе и уметь организовывать вечеринки.При этом лидер "Ленинграда" считает, что плейбою не стоит тратить время на поделки а-ля оригами и готовить смузи. Кроме того, настоящему мужчине не к лицу петь в караоке и на глаз определять - силиконовая грудь у партнерши или нет.