Ученые разгадали тайну рыжего цвета волос
Шотландские ученые провели ряд исследований, с помощью которых смогли разгадать тайну появления рыжеволосых людей. Об итогах своих испытаний ученые рассказали журналистам.
Много лет считалось, что рыжий цвет волос контролируется только одним геном - MC1R. Как показали последние анализы, в процессе образования рыжих волос также принимают участие другие функциональные и структурные единицы наследственности живых организмов. Научная работа представителей Эдинбургского университета - одно из крупнейших исследований генетической наследственности на данный момент.
Ранние опыты доказали, что в организме людей с рыжими волосами присутствует 2 наследственных гена: матери и отца. Но загадкой для ученных оставалось, почему имея две версии гена, дети не всегда наследовали огненный цвет волос.
Для ответа на оставшиеся вопросы ученые изучили ДНК более 300 тысяч человек, которые принимали участия в эксперименте Биобанка в Британии. Во время исследования больше внимания уделялось людям европейского происхождения так, как у них насчитывается большее разнообразие цвета волос. Во время сравнения рыжеволосых представителей эксперимента с брюнетами и блондинами были выявлены 8 неизвестных до этого момента различий на генетическом уровне.
Много лет считалось, что рыжий цвет волос контролируется только одним геном - MC1R. Как показали последние анализы, в процессе образования рыжих волос также принимают участие другие функциональные и структурные единицы наследственности живых организмов. Научная работа представителей Эдинбургского университета - одно из крупнейших исследований генетической наследственности на данный момент.
Ранние опыты доказали, что в организме людей с рыжими волосами присутствует 2 наследственных гена: матери и отца. Но загадкой для ученных оставалось, почему имея две версии гена, дети не всегда наследовали огненный цвет волос.
Для ответа на оставшиеся вопросы ученые изучили ДНК более 300 тысяч человек, которые принимали участия в эксперименте Биобанка в Британии. Во время исследования больше внимания уделялось людям европейского происхождения так, как у них насчитывается большее разнообразие цвета волос. Во время сравнения рыжеволосых представителей эксперимента с брюнетами и блондинами были выявлены 8 неизвестных до этого момента различий на генетическом уровне.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:52