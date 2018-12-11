Ученые разгадали тайну рыжего цвета волос





Много лет считалось, что рыжий цвет волос контролируется только одним геном - MC1R. Как показали последние анализы, в процессе образования рыжих волос также принимают участие другие функциональные и структурные единицы наследственности живых организмов. Научная работа представителей Эдинбургского университета - одно из крупнейших исследований генетической наследственности на данный момент.Ранние опыты доказали, что в организме людей с рыжими волосами присутствует 2 наследственных гена: матери и отца. Но загадкой для ученных оставалось, почему имея две версии гена, дети не всегда наследовали огненный цвет волос.Для ответа на оставшиеся вопросы ученые изучили ДНК более 300 тысяч человек, которые принимали участия в эксперименте Биобанка в Британии. Во время исследования больше внимания уделялось людям европейского происхождения так, как у них насчитывается большее разнообразие цвета волос. Во время сравнения рыжеволосых представителей эксперимента с брюнетами и блондинами были выявлены 8 неизвестных до этого момента различий на генетическом уровне.