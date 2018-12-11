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Ведунья Саона: Максим Галкин и Алла Пугачёва не живут вместе

Ведунья Саона рассказала, что Максим Галкин и Алла Пугачёва давно не живут вместе. Пара сохраняет видимость идеальных отношений лишь ради общих детей.
Ведунья Саона: Максим Галкин и Алла Пугачёва не живут вместе

Известный экстрасенс Саона разложила карты, узнав, что Пугачёва и Галкин на самом деле не живут вместе. Хотя в Instagram знаменитостей ежедневно можно видеть новые снимки и видео из общего загородного особняка, по мнению ведуньи, они лишь отводят внимание поклонников. В действительности, между парой никогда не было настоящей супружеской любви, а Примадонна тепло относится к мужу лишь как к отцу своих двух детей.

Ухоженный вид Пугачёвой говорит о том, как она себя любит. Такое важное качество позволяет певице даже в свои годы пользоваться вниманием мужчин и иметь внебрачные связи. При этом Лиза и Гарри ни о чём не догадываются, ведь для них звёзды играют роль любящих счастливых родителей.

И юморист, и исполнительница имеют свою личную жизнь, которую не спешат афишировать. Съезжаться супруги не собираются. В настоящий момент постоянного партнёра у Пугачёвой нет, показывают карты Саоны. В приоритете для Примадонны остаётся воспитание детей, а также эстрадная деятельность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43

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