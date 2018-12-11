Ведунья Саона: Максим Галкин и Алла Пугачёва не живут вместе

Известный экстрасенс Саона разложила карты, узнав, что Пугачёва и Галкин на самом деле не живут вместе. Хотя в Instagram знаменитостей ежедневно можно видеть новые снимки и видео из общего загородного особняка, по мнению ведуньи, они лишь отводят внимание поклонников. В действительности, между парой никогда не было настоящей супружеской любви, а Примадонна тепло относится к мужу лишь как к отцу своих двух детей.Ухоженный вид Пугачёвой говорит о том, как она себя любит. Такое важное качество позволяет певице даже в свои годы пользоваться вниманием мужчин и иметь внебрачные связи. При этом Лиза и Гарри ни о чём не догадываются, ведь для них звёзды играют роль любящих счастливых родителей.И юморист, и исполнительница имеют свою личную жизнь, которую не спешат афишировать. Съезжаться супруги не собираются. В настоящий момент постоянного партнёра у Пугачёвой нет, показывают карты Саоны. В приоритете для Примадонны остаётся воспитание детей, а также эстрадная деятельность.