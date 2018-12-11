В Омске автомобиль сбил четырёх пешеходов





УМВД сообщает, утром 11 декабря автомобиль марки Honda двигался по улице 25-я Рабочая и сбил четверых людей переходивших дорогу в неположенном участке движения. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, им оказался мужчина 1947 года рождения.В данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди них есть двое детей 2009 и 2008 года рождения и двое взрослых. Сотрудниками полиции ведётся расследование и уточняются обстоятельства инцидента.