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В Омске автомобиль сбил четырёх пешеходов

По информации РИА Новости, в городе Омск автомобиль сбил четверых людей. Инцидент произошёл 11 декабря.
В Омске автомобиль сбил четырёх пешеходов

УМВД сообщает, утром 11 декабря автомобиль марки Honda двигался по улице 25-я Рабочая и сбил четверых людей переходивших дорогу в неположенном участке движения. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, им оказался мужчина 1947 года рождения.

В данный момент пострадавшим оказывается медицинская помощь. Среди них есть двое детей 2009 и 2008 года рождения и двое взрослых. Сотрудниками полиции ведётся расследование и уточняются обстоятельства инцидента.



 
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Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 09:26

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