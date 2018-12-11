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Анна Седокова рассказала подписчикам, когда она поставит новогоднюю елку

Эстрадная артистка Анна Седокова не торопится с установкой новогодней елки, поскольку она собирается поставить живое дерево, а не искусственное. Певица отметила у себя в Instagram, что ее удивляет, когда люди начинают ставить ель в ноябре, ведь живое дерево к Новому году успеет опасть.

Анна Седокова рассказала подписчикам, когда она поставит новогоднюю елку


Однако Анна Седокова сделала поправку на то, что видимо те, кто ставят новогоднюю елку раньше декабря, просто используют искусственное дерево. Но даже оно может вызвать у некоторых людей зависть, ведь такие особы чувствуют себя не готовыми к празднику.

Помимо этого, певица опубликовала фотографию, где у нее на заднем плане стоит необычно украшенная елка. Вместо елочных украшений на лапах ели висели чебурашки. Многим поклонникам Анны Седоковой понравилось, с каким подходом подошла певица к украшению новогоднего дерева, поэтому некоторые даже сами решили развесить на своей елке мультипликационных персонажей вместо традиционных стеклянных шаров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:32

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