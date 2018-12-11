Наследница Андрея Мерзликина Серафима раскритиковала работу актера на сцене

Знаменитость поделился записью беседы с 8-летней девочкой, которая была недовольна грубым голосом звездного папы и его внешним видом во время спектакля. Она заметила, что артист краснеет и задыхается, но позитивно отнеслась к улыбке Андрея Мерзликина.Актер отметил, что столь точных замечаний он не получал даже от самых известных режиссеров. Подписчики позитивно оценили способности его дочери, после чего стали восхищаться ее внешним видом и шутить, что в будущем она может стать самым известным критиком, если не выберет профессию родителей.