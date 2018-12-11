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Ученные рассказали, как естественными способами усилить либидо

Британские ученные сообщили журналистам, какими естественными методами можно усилить либидо. Оказывается, низкий уровень полового влечения – это проблема касающаяся, как мужчин, так и женщин.
Ученные рассказали, как естественными способами усилить либидо

Чаще всего понижение либидо связывают с постоянной усталостью и большим количеством стрессов.

Врач-терапевт Дэвид Эдвардс, специализирующийся на сексуальном здоровье, перечислил несколько способов, как можно справится с подобной проблемой. Доктор считает, что трава родиола розовая, которая многие годы используется, как средство для снятия стресса и повышения энергии, способна увеличить либидо за короткое время. Также специалист оговаривает тот момент, что очень важным является романтическая обстановка: совместный прием ванны или ужин при свечах.

Эксперт отмечает, что человеку необходимы минимум получасовые ежедневные прогулки так, как полное отсутствие физической нагрузки способно привести к нежеланию интимных отношений. В улучшении полового влечения также, поможет хороший рацион питания из злаковых, рыбы и мяса – данные продукты увеличивают уровень триптофана, который зависим от серотонина – всем известного гормона счастья.

Британские ученые, также посоветовали парам сохранять чувство эмоциональной близости, писать друг другу недвусмысленные сообщения и не забывать делать намеки на свои желания.

Ученые подчеркнули, что понижению тестостерона, а значит и уменьшению полового влечения, способствует чрезмерное употребление алкоголя.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:15

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