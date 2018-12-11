Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к Ирине Пинчук





Симпатию ведущего Дома-2 Влада Кадони к участнице Ирине Пинчук невозможно не заметить. Ранее, не только сами участники проекта, но и телезрители просто замечали знаки внимания к Ире, но теперь все точно уверены, что Влад влюблён.На одном из этапов конкурса "Человек года на Доме-2" присутствовал папа Ирины Пинчук, который намекнул, что хотел бы видеть в качестве зятя своей дочери - Влада Кадони. После чего все отшутились и закрыли тему.Накануне, ведущий проекта спросил, не хотела бы девушка уйти за периметр. Ирина Пинчук не поняла, к чему Влад клонит, и на вопрос, почему она должна уйти, он снова в шуточной форме дал понять девушке, что отношения они смогут построить только вне Дома-2.Таких намёков миллион, на шоу "Бородина против Бузовой" Ксения Бородина спросила, с кем бы Влад хотел построить отношения, предоставив ему выбор из Майи Донцовой, Саши Черно и Ольги Рапунцель. Парень ответил: "Я был бы с Пинчушкой".Возможно это и есть тот самый принц на белом коне, которого ждёт Ирина, по девушке видно, что и она счастлива рядом с "чёрным магом".