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Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к Ирине Пинчук

Ведущий Дома-2 Влад Кадони влюбился в Пинчук

Симпатию ведущего Дома-2 Влада Кадони к участнице Ирине Пинчук невозможно не заметить. Ранее, не только сами участники проекта, но и телезрители просто замечали знаки внимания к Ире, но теперь все точно уверены, что Влад влюблён.

Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к Ирине Пинчук

На одном из этапов конкурса "Человек года на Доме-2" присутствовал папа Ирины Пинчук, который намекнул, что хотел бы видеть в качестве зятя своей дочери - Влада Кадони. После чего все отшутились и закрыли тему.

Накануне, ведущий проекта спросил, не хотела бы девушка уйти за периметр. Ирина Пинчук не поняла, к чему Влад клонит, и на вопрос, почему она должна уйти, он снова в шуточной форме дал понять девушке, что отношения они смогут построить только вне Дома-2.

Таких намёков миллион, на шоу "Бородина против Бузовой" Ксения Бородина спросила, с кем бы Влад хотел построить отношения, предоставив ему выбор из Майи Донцовой, Саши Черно и Ольги Рапунцель. Парень ответил: "Я был бы с Пинчушкой".

Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к Ирине Пинчук

Возможно это и есть тот самый принц на белом коне, которого ждёт Ирина, по девушке видно, что и она счастлива рядом с "чёрным магом".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:49

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