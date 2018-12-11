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Наследница Ларисы Гузеевой вынуждена перенести операцию из-за болезни

Лариса Гузеева обожает свою наследницу и всегда готова защитить ее от нападок критиков. Журналистам стало известно, что Ольга Бухарова готовилась к операции, но была вынуждена перенести ее из-за болезни.
Наследница Ларисы Гузеевой вынуждена перенести операцию из-за болезни

Пока неизвестно, что стало причиной обращения 18-летней особы к медикам, а также сама она предпочитает не комментировать данную информацию в Сети. Многие поклонники ведущей желают выяснить все подробности, а также переживают за здоровье ее дочери, которая любит показывать на своей странице в Instagram провокационные фото.
Наследница Ларисы Гузеевой вынуждена перенести операцию из-за болезни

Сама Ольга Бухарова не разделяет восторга своих подписчиков, потому что мечтает похудеть, считая свою фигуру далекой от совершенства. Она даже интересовалась, как сбросить лишний вес без особого вреда для организма и здоровья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:36

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