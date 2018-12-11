Наследница Ларисы Гузеевой вынуждена перенести операцию из-за болезни





Пока неизвестно, что стало причиной обращения 18-летней особы к медикам, а также сама она предпочитает не комментировать данную информацию в Сети. Многие поклонники ведущей желают выяснить все подробности, а также переживают за здоровье ее дочери, которая любит показывать на своей странице в Instagram провокационные фото.Сама Ольга Бухарова не разделяет восторга своих подписчиков, потому что мечтает похудеть, считая свою фигуру далекой от совершенства. Она даже интересовалась, как сбросить лишний вес без особого вреда для организма и здоровья.