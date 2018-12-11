Дана Борисова по примеру Ольги Бузовой ищет жениха на телевидении

Дана, после длительной реабилитации, решила начать свою жизнь с чистого листа. Напомним, что девушка чуть не погибла от наркотиков, ежедневно употребляя их, она также не отказывалась от алкоголя. О проблеме девушки узнал её близкий друг, ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов, мужчина приложил все усилия, чтобы насильно отправить Дану в Тайланд, где она и проходила длительный курс восстановления.Накануне, Борисова приняла приглашение от Ларисы Гузеевой и пришла на программу "Давай поженимся", с её участием отсняли новогодний выпуск шоу. Сама Дана не сказала, что пришла туда для того, чтобы найти жениха, но многие поклонники решили, что 42-летней Дане необходимо найти вторую половину.После того, как Дана Борисова в своём Instagram опубликовала видео, в котором собирается на программу, многие пользователи написали в комментариях о том, что девушка "Повторяет за Бузовой!".Напомним ,Ольга Бузова на шоу "Замуж за Бузову" сделала выбор в пользу сыровара Дениса Лебедева, но после проекта отношений с ним не продолжила.