Дана Борисова по примеру Ольги Бузовой ищет жениха на телевидении
Дана Борисова пошла по следам ведущей Дома-2 Ольги Бузовой и отправилась за своей второй половиной на телевизионный проект
Дана, после длительной реабилитации, решила начать свою жизнь с чистого листа. Напомним, что девушка чуть не погибла от наркотиков, ежедневно употребляя их, она также не отказывалась от алкоголя. О проблеме девушки узнал её близкий друг, ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов, мужчина приложил все усилия, чтобы насильно отправить Дану в Тайланд, где она и проходила длительный курс восстановления.
Накануне, Борисова приняла приглашение от Ларисы Гузеевой и пришла на программу "Давай поженимся", с её участием отсняли новогодний выпуск шоу. Сама Дана не сказала, что пришла туда для того, чтобы найти жениха, но многие поклонники решили, что 42-летней Дане необходимо найти вторую половину.
После того, как Дана Борисова в своём Instagram опубликовала видео, в котором собирается на программу, многие пользователи написали в комментариях о том, что девушка "Повторяет за Бузовой!".
Напомним ,Ольга Бузова на шоу "Замуж за Бузову" сделала выбор в пользу сыровара Дениса Лебедева, но после проекта отношений с ним не продолжила.
Дана, после длительной реабилитации, решила начать свою жизнь с чистого листа. Напомним, что девушка чуть не погибла от наркотиков, ежедневно употребляя их, она также не отказывалась от алкоголя. О проблеме девушки узнал её близкий друг, ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов, мужчина приложил все усилия, чтобы насильно отправить Дану в Тайланд, где она и проходила длительный курс восстановления.
Накануне, Борисова приняла приглашение от Ларисы Гузеевой и пришла на программу "Давай поженимся", с её участием отсняли новогодний выпуск шоу. Сама Дана не сказала, что пришла туда для того, чтобы найти жениха, но многие поклонники решили, что 42-летней Дане необходимо найти вторую половину.
После того, как Дана Борисова в своём Instagram опубликовала видео, в котором собирается на программу, многие пользователи написали в комментариях о том, что девушка "Повторяет за Бузовой!".
Напомним ,Ольга Бузова на шоу "Замуж за Бузову" сделала выбор в пользу сыровара Дениса Лебедева, но после проекта отношений с ним не продолжила.
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🙏🤩Доброго дня ,дорогие .Собираюсь на новогодний выпуск #давайпоженимся❤️к прекрасной @_larisa_guzeeva_ 🥀,кстати,именно Лариса пригласила меня на программу неделю назад и вот сегодня 🎥 А кто больше нравится вам ? Прекрасная Лариса или бойкая @syabitova_roza 🍓? 😃В плане моей внешности вас ожидает море сюрпризов,надеюсь вас приятно удивить 😉,и внимание,ключевой момент ,Сумка из 🐍 питона от @python4you_luxury 💫Сумка нереальная ,пусть женихи сразу видят ,какими аксессуарами меня можно порадовать 😂😂 ждала ее несколько недель,но ЭТО ТОГО СТОИТ ,доступна в 24 вариантах цвета 🔥,цена вас приятно удивит и даже шокирует 🐍🤩Все вопросы по стоимости и срокам в Директ @python4you_luxury#довстречивэфире #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏