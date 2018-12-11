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Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на него в суд не подавал

Звезда Дома-2 Антон Гусев развеял слухи о том, что на него подали в суд

Накануне, экс-участник проекта, опубликовал в своём Instagram фото посетительницы тренажёрного зала, который Антон сам постоянно посещает.

Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на него в суд не подавал

Фотографию он сделал скрытно, более того, парень откровенно высмеял женщину, которая страдает от лишнего веса.

В сети, появилась информация о том, что на Гусева написали заявление в полицию и ему грозит суд. По слухам, оскорблённая женщина написала Антону, что пользователи Instagram, узнав пострадавшую, весь день пересылали ей фото со страницы бывшего участника Дома-2.

Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на него в суд не подавал

Но сам парень сообщил своим подписчикам, что никто на него заявления писать не будет, более того, страница, с которой парню присылали угрозы, оказалась фейковая. Напомним, что бывший участник Дома-2 Антон Гусев после ухода за периметр начал активно заниматься спортом. Его жена Виктория Романец, совместно с ним пропагандируют сетевой бизнес NL, они рассказывают своим поклонникам, что худеют с помощью этой продукции. Пара набирает в свою команду всех желающих.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:31

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