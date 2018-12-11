Итальянские специалисты рассказали о полезных свойствах черного гороха





Во-первых, черный горох из-за высокого содержания клетчатки способствует улучшению функционирования органов пищеварения. Он эффективен в борьбе с запорами, несварением, рвотой, диареей и диспепсией. Также черный горох является источником антиоксидантов, избавляющих организм от разных токсинов.Во-вторых, бобовое может укрепить зрение за счет содержания в нем витамина А, продуцирующего необходимые пигменты в сетчатке глаза. Особенно важен чёрный горох для тех людей, которым приходится находиться в помещениях с тусклым освещением.В-третьих, черный горох служит кладезем железа и фолатов, которые помогают избавиться от анемии и повышают уровень гемоглобина в крови. Это очень полезно для женщин в период «критических дней», беременности и кормления грудью.В-четвертых, черный горох может стать отличным помощником для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Клетчатка, содержащаяся в этом продукте, надолго обеспечивает сытость и подавляет аппетит.И, наконец, в-пятых, бобовое полезно людям, страдающим диабетом всех типов, поскольку его диетические волокна обеспечивают оптимальный уровень инсулина и сахара в крови.