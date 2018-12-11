Итальянские специалисты рассказали о полезных свойствах черного гороха
Итальянские специалисты в области правильного питания рассказали о полезных свойствах черного гороха. Оказалось, что это растение семейства бобовых положительно влияет на самые разнообразные органы и системы организма человека.
Во-первых, черный горох из-за высокого содержания клетчатки способствует улучшению функционирования органов пищеварения. Он эффективен в борьбе с запорами, несварением, рвотой, диареей и диспепсией. Также черный горох является источником антиоксидантов, избавляющих организм от разных токсинов.
Во-вторых, бобовое может укрепить зрение за счет содержания в нем витамина А, продуцирующего необходимые пигменты в сетчатке глаза. Особенно важен чёрный горох для тех людей, которым приходится находиться в помещениях с тусклым освещением.
В-третьих, черный горох служит кладезем железа и фолатов, которые помогают избавиться от анемии и повышают уровень гемоглобина в крови. Это очень полезно для женщин в период «критических дней», беременности и кормления грудью.
В-четвертых, черный горох может стать отличным помощником для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Клетчатка, содержащаяся в этом продукте, надолго обеспечивает сытость и подавляет аппетит.
И, наконец, в-пятых, бобовое полезно людям, страдающим диабетом всех типов, поскольку его диетические волокна обеспечивают оптимальный уровень инсулина и сахара в крови.
Во-первых, черный горох из-за высокого содержания клетчатки способствует улучшению функционирования органов пищеварения. Он эффективен в борьбе с запорами, несварением, рвотой, диареей и диспепсией. Также черный горох является источником антиоксидантов, избавляющих организм от разных токсинов.
Во-вторых, бобовое может укрепить зрение за счет содержания в нем витамина А, продуцирующего необходимые пигменты в сетчатке глаза. Особенно важен чёрный горох для тех людей, которым приходится находиться в помещениях с тусклым освещением.
В-третьих, черный горох служит кладезем железа и фолатов, которые помогают избавиться от анемии и повышают уровень гемоглобина в крови. Это очень полезно для женщин в период «критических дней», беременности и кормления грудью.
В-четвертых, черный горох может стать отличным помощником для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. Клетчатка, содержащаяся в этом продукте, надолго обеспечивает сытость и подавляет аппетит.
И, наконец, в-пятых, бобовое полезно людям, страдающим диабетом всех типов, поскольку его диетические волокна обеспечивают оптимальный уровень инсулина и сахара в крови.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:07