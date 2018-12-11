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Экс-участница коллектива «Сливки» Дарья Ермолаева обвинила свою мачеху в воровстве

Экс-участница некогда популярного девичьего коллектива «Сливки» Дарья Ермолаева в эфире телешоу «Пусть говорят» обвинила вдову своего отца в воровстве. Певица обнаружила, что из ее квартиры исчезли ювелирные изделия и ценные вещи, и посчитала, что их могла взять только ее мачеха.

Экс-участница коллектива «Сливки» Дарья Ермолаева обвинила свою мачеху в воровстве

Отец артистки Юрий Михайлович Ермолаев, известный своими выступлениями на арене Росгосцирка, ушел из жизни в 2017 году. Дарья Ермолаева узнала о печальной новости не от новой жены отца, а из прессы. Тогда ей пришлось срочно искать денежные средства на покупку билетов и просить приятельницу оформить необходимую документацию, поскольку связаться с мачехой не было возможности. Дарья Ермолаева отметила, что знакомство ее папы с будущей супругой выглядело для нее странным. Несколько лет назад Юрий Михайлович травмировался вследствие падения в ванной и был вынужден нанять сиделку – 47-летнюю Людмилу. Позже она и стала его новой женой.

Юрий Михайлович жаловался Дарье Ермолаевой, что новоиспеченная супруга заставляет его оставить наследство только ей. Однако цирковой артист уже давно позаботился о своем завещании и переписал имущество в пользу младшей дочери. Также он хотел, чтобы ей достались драгоценности, ценные бумаги и тетрадь с записями о тайнах семьи.

Экс-участница коллектива «Сливки» Дарья Ермолаева обвинила свою мачеху в воровстве

В настоящее время Дарья Ермолаева уже вступила в права наследства по недвижимости, однако все остальное, ей причитающееся, так и не нашла. По словам певицы, Людмила рассказала ей, что оставила тетрадь в коробке на кухне, а о других вещах ей ничего не известно. Попытки прояснить ситуацию пока не увенчались успехом, вдова вначале отвечает на звонки, а потом пропадает.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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