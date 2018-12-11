«Песни»городских самцов тунгарских лягушек нравятся самкам больше, чем звуки их лесных сородичей





В брачный период самцы тунгарских лягушек привлекают самок с помощью особого «пения». В зависимости от ситуации земноводные могут усложнять или упрощать издаваемые звуки. Однако эти «песни» служат приманкой также и для их естественных врагов – летучих мышей и мух-паразитов.Исследование проводилось в небольшом городе Панама-Сити (США) и близлежащем лесу.Сущность эксперимента заключалась в том, что вначале специалисты записали «пение» ста лягушек мужского пола, как из города, так и из естественной среды обитания. Прослушав записанный материал, исследователи установили, что для городских особей характерно использование более высокого диапазона издаваемых звуков, а их «песни» сложнее и доступнее для восприятия, чем у лесных сородичей. Затем слушателями «напевов» самцов выступили 40 самок. Оказалось, что 75% особям женского пола по душе пришлись крики земноводных из города, а не из дикой природы.Тогда авторы эксперимента решили узнать, способны ли самцы адаптироваться к новым условиям обитания и менять свои «песни». Поменяв местами городских и лесных лягушек, они выяснили, что городские особи в лесу незамедлительно упрощали свое «пение» и становились похожими на лесных собратьев. Лесные же лягушки, перенесенные в черту города, не отличались подобным рвением, и не начинали незамедлительно издавать звуки в усложненном варианте.По мнению специалистов, определяющим фактором изменений в брачных «песнях» самцов служит более острая конкуренция за самок в городе ввиду их ограниченного количества, а также меньшее число естественных врагов.