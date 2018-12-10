Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья Самбурская
Продюсеру Дробышу и актрисе Самбурской поступают различные угрозы от шантажистов. Бесконечные телефонные звонки вынудили знаменитостей написать заявления в полицию.
Звезды Дробыш и Самбурская стали жертвами телефонных террористов. Неизвестные заявили, что они являются представителями специальной организации, занимающейся решением различных проблем, которой сделали «заказ» на звезд.
Шантажирующие продюсера лица подчеркнули - все неприятности можно урегулировать, заплатив им 50 тысяч рублей. Звонившие отметили, если Дробыш перечислит им указанную сумму, то они, в свою очередь, откроют имя «заказчика». Отказавшись от предложения и оплаты услуг шантажистов Дробыш вскоре убедился в их серьёзных намерениях: автомобиль знаменитости оцепили правоохранительные органы, после поступления информации о его поджоге. После случившегося продюсер написал заявление в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый.
Виктор Дробыш рассказал журналистам, что он не единственная жертва телефонных шантажистов, под их прицел также попала российская актриса Настасья Самбурская.
Звезды Дробыш и Самбурская стали жертвами телефонных террористов. Неизвестные заявили, что они являются представителями специальной организации, занимающейся решением различных проблем, которой сделали «заказ» на звезд.
Шантажирующие продюсера лица подчеркнули - все неприятности можно урегулировать, заплатив им 50 тысяч рублей. Звонившие отметили, если Дробыш перечислит им указанную сумму, то они, в свою очередь, откроют имя «заказчика». Отказавшись от предложения и оплаты услуг шантажистов Дробыш вскоре убедился в их серьёзных намерениях: автомобиль знаменитости оцепили правоохранительные органы, после поступления информации о его поджоге. После случившегося продюсер написал заявление в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый.
Виктор Дробыш рассказал журналистам, что он не единственная жертва телефонных шантажистов, под их прицел также попала российская актриса Настасья Самбурская.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 23:00