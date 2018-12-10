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Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья Самбурская

Продюсеру Дробышу и актрисе Самбурской поступают различные угрозы от шантажистов. Бесконечные телефонные звонки вынудили знаменитостей написать заявления в полицию.
Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья Самбурская

Звезды Дробыш и Самбурская стали жертвами телефонных террористов. Неизвестные заявили, что они являются представителями специальной организации, занимающейся решением различных проблем, которой сделали «заказ» на звезд.

Шантажирующие продюсера лица подчеркнули - все неприятности можно урегулировать, заплатив им 50 тысяч рублей. Звонившие отметили, если Дробыш перечислит им указанную сумму, то они, в свою очередь, откроют имя «заказчика». Отказавшись от предложения и оплаты услуг шантажистов Дробыш вскоре убедился в их серьёзных намерениях: автомобиль знаменитости оцепили правоохранительные органы, после поступления информации о его поджоге. После случившегося продюсер написал заявление в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый.
Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья Самбурская

Виктор Дробыш рассказал журналистам, что он не единственная жертва телефонных шантажистов, под их прицел также попала российская актриса Настасья Самбурская.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 23:00

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