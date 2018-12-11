Подземная биосфера превзошла по объему Мировой океан в два раза
Микроорганизмы, обитающие глубоко под поверхностью земли, как оказалось, вырабатывают углерода в сотни раз более, чем все жители планеты. Об этом говорилось на последней конференции американских исследователей геофизики, последние десять лет тщательно изучающих земные недра. Но главной новостью этого научного собрания стал факт существования под землей огромной биосферы, вдвое превосходящей объемы всех океанов Земли.
Выяснилось, что эта биосфера представлена наличием всех трех представителей земных микроорганизмов - бактерий, эукариотов и архей. А в сумме объем такого "подземного мира" достиг отметки в два миллиарда кубических километров.
По мнению исследователей, все же представители бактерий и архей занимают подавляющее большинство этой подтерритории. Причем там их вдвое больше, чем на поверхности Земли. По своему геному они сходны с земными. А вот разнообразие представителей напрямую зависит от древности этих пластов - чем осадочные породы моложе, тем большее количество микроорганизмов в них проживает. Видимо это обусловлено более обильной пищей в молодых породах.
Выяснилось, что эта биосфера представлена наличием всех трех представителей земных микроорганизмов - бактерий, эукариотов и архей. А в сумме объем такого "подземного мира" достиг отметки в два миллиарда кубических километров.
По мнению исследователей, все же представители бактерий и архей занимают подавляющее большинство этой подтерритории. Причем там их вдвое больше, чем на поверхности Земли. По своему геному они сходны с земными. А вот разнообразие представителей напрямую зависит от древности этих пластов - чем осадочные породы моложе, тем большее количество микроорганизмов в них проживает. Видимо это обусловлено более обильной пищей в молодых породах.
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00