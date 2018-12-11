Подземная биосфера превзошла по объему Мировой океан в два раза





Выяснилось, что эта биосфера представлена наличием всех трех представителей земных микроорганизмов - бактерий, эукариотов и архей. А в сумме объем такого "подземного мира" достиг отметки в два миллиарда кубических километров.По мнению исследователей, все же представители бактерий и архей занимают подавляющее большинство этой подтерритории. Причем там их вдвое больше, чем на поверхности Земли. По своему геному они сходны с земными. А вот разнообразие представителей напрямую зависит от древности этих пластов - чем осадочные породы моложе, тем большее количество микроорганизмов в них проживает. Видимо это обусловлено более обильной пищей в молодых породах.