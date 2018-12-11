АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, любящие поскандалить в общественных местах
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Подземная биосфера превзошла по объему Мировой океан в два раза

Микроорганизмы, обитающие глубоко под поверхностью земли, как оказалось, вырабатывают углерода в сотни раз более, чем все жители планеты. Об этом говорилось на последней конференции американских исследователей геофизики, последние десять лет тщательно изучающих земные недра. Но главной новостью этого научного собрания стал факт существования под землей огромной биосферы, вдвое превосходящей объемы всех океанов Земли.

Подземная биосфера превзошла по объему Мировой океан в два раза


Выяснилось, что эта биосфера представлена наличием всех трех представителей земных микроорганизмов - бактерий, эукариотов и архей. А в сумме объем такого "подземного мира" достиг отметки в два миллиарда кубических километров.

По мнению исследователей, все же представители бактерий и архей занимают подавляющее большинство этой подтерритории. Причем там их вдвое больше, чем на поверхности Земли. По своему геному они сходны с земными. А вот разнообразие представителей напрямую зависит от древности этих пластов - чем осадочные породы моложе, тем большее количество микроорганизмов в них проживает. Видимо это обусловлено более обильной пищей в молодых породах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разгадали тайну рыжего цвета волос
Звезды «Дома-2» Марго Овсянникова и Мэри Кулешова
Ведунья Саона: Максим Галкин и Алла Пугачёва не
Анна Седокова рассказала подписчикам, когда она
В Омске автомобиль сбил четырёх пешеходов
Наследница Андрея Мерзликина Серафима
Знаменитости, любящие поскандалить в общественных
Ученные рассказали, как естественными способами
Итальянские специалисты рассказали о полезных
На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с
Вероятность открытия загадочной девятой планеты
Ким Кардашян вновь занялась спортом и
Ведущий Дома-2 Влад Кадони проявляет симпатию к
Ученые узнали о развитии цветового многообразия
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали
Наследница Ларисы Гузеевой вынуждена перенести
Катя Лель продемонстрировала в Instagram
Футбольный клуб из Татарстана обещает подарить
«Песни»городских самцов тунгарских лягушек
Экс-участница коллектива «Сливки» Дарья Ермолаева
Ольга Бузова вместо ребёнка нянчит куклу
Подземная биосфера превзошла по объему Мировой
Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня
Дана Борисова по примеру Ольги Бузовой ищет
Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на
Суперкар Lamborghini Huracan Папы Римского
В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover
Принцесса Диана часто становилась жертвой
Нейросеть сделала фигуры людей на фотографиях
В Роструде объяснили порядок выплаты премий к
Просмотреть все новости