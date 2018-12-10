Михаил Ефремов устроил скандал в одной из столичных клиник





Мама Михаила Ефремова, прославленная артистка отечественного театра и кино, известный педагог в области киноискусства Алла Покровская, была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за сильных болей в спине. Сейчас она проходит лечение, а также необходимые обследования в отделении невралгии.Сын лично доставил Аллу Покровскую в лечебное учреждение, однако дело не обошлось без традиционного для актера скандала. Транспортное средство знаменитости не пропускали на территорию больницы, и это спровоцировало появление конфликтной ситуации.