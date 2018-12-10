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Михаил Ефремов устроил скандал в одной из столичных клиник

Популярный актер российского кинематографа недавно учинил скандал в одной из столичных клиник. Его мама, актриса Алла Покровская, почувствовала себя плохо, и тогда актер сам повез ее в больницу, однако там столкнулся с проблемами, касающимися пропуска его автомобиля на территорию учреждения.

Михаил Ефремов устроил скандал в одной из столичных клиник

Мама Михаила Ефремова, прославленная артистка отечественного театра и кино, известный педагог в области киноискусства Алла Покровская, была вынуждена обратиться за медицинской помощью из-за сильных болей в спине. Сейчас она проходит лечение, а также необходимые обследования в отделении невралгии.

Сын лично доставил Аллу Покровскую в лечебное учреждение, однако дело не обошлось без традиционного для актера скандала. Транспортное средство знаменитости не пропускали на территорию больницы, и это спровоцировало появление конфликтной ситуации.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 21:30

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