АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые эпатажные знаменитости современности
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover

В России произошло увеличение спроса на автомобили британской компании Jaguar Land Rover. По итогам ноября нынешнего года реализовано в 1,267 тыс. автомобилей, это превышает на 41,2% показатели 2017 года.
В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover

В ноябре приобретено 223 автомобиля бренда Jaguar, это больше на 3,12%, чем отмечено в ноябре прошедшего года. Рост, считают аналитики, обуславливается повышением спроса на новый автомобиль сегмента SUV. Им является модель Jaguar E-Pace. Вместе с тем они указывают на уверенные продажи автомобиля Jaguar F-Pace. Внедорожники Land Rover также пользуются спросом, продажи увеличены на 43,6%, составив 1,044 тыс. автомобилей. Самыми популярными среди россиян являются Range Rover Sport и базовая версия Range Rover. Специалисты указывают на реализацию Range Rover Velar.

В России с начала 2018 года продано 11,045 тыс. автомобилей брендов Land Rover и Jaguar, это выше на 9,3% показателей 2017 года. На протяжении 11 месяцев на первичном рынке страны реализовано 8,801 тыс. внедорожников Land Rover, это больше, чем в 2017 году на 8,8%.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Ким Герман Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня
Дана Борисова по примеру Ольги Бузовой ищет
Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на
Суперкар Lamborghini Huracan Папы Римского
В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover
Принцесса Диана часто становилась жертвой
Нейросеть сделала фигуры людей на фотографиях
В Роструде объяснили порядок выплаты премий к
В Иране начнут использовать дроны для «засева
Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками
Смартфоны Honor с ИИ начнут одновременно работать
«Детское Евровидение - 2019» будет проходить в
В небе над США был замечен сверхсекретный военный
Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья
Екатерина Шпица в Instagram рассказала
Михаил Ефремов устроил скандал в одной из
Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье
Магнат Михаил Гурциев переименовал «Российскую
Надежда Бабкина надела корону и элегантное платье
Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за
Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом
Отшельница Агафья Лыкова нуждается в помощи
Для изучения «Марианской впадины» в Петербурге
Актер Кирк Дуглас отметил свое 102-летие
Ольга Бузова дружит с секс меньшинствами, как и
Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с
Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции
Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее
«Роскосмос» и NASA ответили на призывы фанатов
Свекровь испортила концерт оперной певице Марии
Просмотреть все новости