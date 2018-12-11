В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover





В ноябре приобретено 223 автомобиля бренда Jaguar, это больше на 3,12%, чем отмечено в ноябре прошедшего года. Рост, считают аналитики, обуславливается повышением спроса на новый автомобиль сегмента SUV. Им является модель Jaguar E-Pace. Вместе с тем они указывают на уверенные продажи автомобиля Jaguar F-Pace. Внедорожники Land Rover также пользуются спросом, продажи увеличены на 43,6%, составив 1,044 тыс. автомобилей. Самыми популярными среди россиян являются Range Rover Sport и базовая версия Range Rover. Специалисты указывают на реализацию Range Rover Velar.В России с начала 2018 года продано 11,045 тыс. автомобилей брендов Land Rover и Jaguar, это выше на 9,3% показателей 2017 года. На протяжении 11 месяцев на первичном рынке страны реализовано 8,801 тыс. внедорожников Land Rover, это больше, чем в 2017 году на 8,8%.