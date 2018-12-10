Екатерина Шпица в Instagram рассказала поклонникам о новом занятии – скандинавской ходьбе

Екатерина Шпица рассказала, что ранее ошибочно ассоциировала этот вид спорта только с пожилыми людьми. Однако попробовав, она ощутила прилив сил ко всем мышцам и получила мощный заряд бодрости.По словам артистки, сложнее всего ей было смотреть перед собой, а не на ноги. Знаменитость в шутку «поблагодарила» телефон за характерный наклон головы, из чего можно сделать вывод, что во время ходьбы она не отрывает взгляд от экрана гаджета. Актриса пожаловалась, что недостаточно времени проводит на открытом воздухе, но заверила поклонников, что исправится.Поклонники похвалили Екатерину Шпицу за новое занятие. Они сравнили ее с ангелом и отметили, что она органично смотрится в любых сюжетах.