Знаменитости, любящие поскандалить в общественных местах
Плохая реклама – это тоже реклама. И в то время как одни знаменитости стараются впечатлить поклонников изумительными нарядами, благотворительной деятельностью и новыми проектами, другие отдают предпочтение «тёмной стороне». Ниже представлен рейтинг медийных персон, скандалящих в общественных местах.
Бритни Спирс
Начиная свою музыкальную карьеру как «пай-девочка», после неудачного замужества с Кевином Федерлайном менее чем за полгода она превратилась в неряшливую, вульгарную и вспыльчивую женщину. Подозрения в употреблении наркотиков, пьяные выходки в ночных клубах, появление на публике без нижнего белья, стрижки наголо, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ненадлежащее воспитание детей, нервные срывы, признание медспециалистами временно недееспособной – таблоиды освещали каждый промах американской поп-звезды.
Однако Бритни Спирс сумела не только преодолеть депрессию, взяться за ум, избавиться от алкоголезависимости и лишнего веса, но также возвратить свою карьеру, которая сейчас пребывает на высоте. Ныне 37-летняя знаменитость вспоминает тот жизненный этап как страшный сон, а свободное время посвящает своим сыновьям.
Чарли Шин
Один из самых высокооплачиваемых голливудских актёров не раз был привлекаем к ответственности из-за употребления наркотиков, скандальных интервью и насилия. Более всего от неуправляемого Чарли Шина страдают домочадцы. Он не только избивал своих жён, но даже угрожал одной из них ножом. Через два месяца после того, как дело было передано в суд и актёр получил условный срок, он, будучи сильно пьян, разгромил номер нью-йоркской гостиницы «Plaza», где его обнаружили впоследствии голым и без сознания.
Два года назад руководство Warner Brothers расторгло с Чарли Шином контракт, после того как он публично оскорбил сценариста Чака Лорри.
Рассел Кроу
Актёр обладает поистине буйным нравом. Лет десять назад он впервые «засветился», когда расцарапал лицо сотрудника одного из нью-йоркских отелей, так как не мог дозвониться заграницу из-за неполадок со связью. Немногим позже в престижном ресторане Лондона звезда «Гладиатора» подрался с продюсером.
Постоянные скандалы с рукоприкладством едва не поставили точку в карьере Рассела Кроу, но позднее он начал возвращать себе доброе имя, стараясь более не попадать в конфликтные ситуации.
Шон Пенн
Актёр «специализируется» только на папарацци. Впервые он избил фотографа в 1978 году на съёмочной площадке. Тогда суд приговорил экс-супруга певицы Мадонны к двум месяцам тюремного заключения.
В 2009 году Шон Пенн повредил камеру и сломал ногу другому фотографу, который, по всей видимости, не был осведомлён о горьком опыте своего предшественника. Драка была запечатлена очевидцем на видео и опубликована в Сети. Инцидент стоил знаменитости трёх лет условного срока, 300 часов общественных работ и принудительной психотерапии по «управлению гневом».
Ксения Собчак
Отечественные скандальные знаменитости не отстают от своих зарубежных коллег. Пример тому – Ксения Собчак, не устающая всяким образом высмеивая других российских звёзд шоу-бизнеса, обсуждая их лишние килограммы и IQ.
Правда, светская львица предпочитает лишь вступать в словесные перепалки, не доводя ситуации до применения физических расправ.
Филипп Киркоров
Славится своей непредсказуемостью и учинением драк и певец Филипп Киркоров.
Он вступал в потасовки как со своими коллегами по цеху (например, с рок-исполнителем Юрием Шевчуком), так и с персоналом (в 2010 году артист избил администратора Марину Яблокову за то, что она отказалась поменять на сцене освещение).
Алексей Панин
Актёр постоянно шокирует публику различными выходками. Число случаев, когда он оскорблял кого-то на словах с использованием нецензурной лексики, сложно подсчитать. Известен артист и пьяными дебошами. В 2011 году он учинил потасовку в кафетерии Нижнего Новгорода, поскольку его не узнали и не пропустили без очереди. Через год в ином заведении общепита Алексей Панин обучал шеф-повара «правильному» приготовлению пасты карбонара (тогда инцидент обошёлся без рукоприкладства).
Ещё через год в портовом городе Туапсе кинозвезда сперва угостил всех посетителей бара виски, потратив порядка 8 000 рублей, а на следующий день забыл об этом, вышел из себя и разнёс всё, что попалось под руки, включая компьютер и платёжный терминал. Тогда против него было заведено уголовное дело, но скандал уладили, не доводя до судебного разбирательства.
В одном из ресторанов во Владимирской области Алексей Панин «ограничился» битьём посуды и зеркала, а в Приамурье он разгромил два кафетерия, так как ему не понравились обстановка и еда.
В гостинице Белогорска актёр разнёс свой номер и вышел в коридор без одежды. Персонал вызвал правоохранителей. В дальнейшем был суд и штраф в размере 1 000 рублей.
Последний из громких скандалов был устроен Алексеем Паниным в 2018 году на борту самолёта, следовавшего по авиамаршруту Симферополь – Москва. После инцидента артист пояснял, что его дочь, с которой он отдыхал в Крыму, захотела остаться на полуострове ещё на один день, а потому он просил разрешения покинуть борт.
Сам артист заявляет, что во всех неприятных ситуациях, происходящих с ним, виноваты журналисты, преувеличивающие ажиотаж вокруг его персоны.
Бритни Спирс
Начиная свою музыкальную карьеру как «пай-девочка», после неудачного замужества с Кевином Федерлайном менее чем за полгода она превратилась в неряшливую, вульгарную и вспыльчивую женщину. Подозрения в употреблении наркотиков, пьяные выходки в ночных клубах, появление на публике без нижнего белья, стрижки наголо, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ненадлежащее воспитание детей, нервные срывы, признание медспециалистами временно недееспособной – таблоиды освещали каждый промах американской поп-звезды.
Однако Бритни Спирс сумела не только преодолеть депрессию, взяться за ум, избавиться от алкоголезависимости и лишнего веса, но также возвратить свою карьеру, которая сейчас пребывает на высоте. Ныне 37-летняя знаменитость вспоминает тот жизненный этап как страшный сон, а свободное время посвящает своим сыновьям.
Чарли Шин
Один из самых высокооплачиваемых голливудских актёров не раз был привлекаем к ответственности из-за употребления наркотиков, скандальных интервью и насилия. Более всего от неуправляемого Чарли Шина страдают домочадцы. Он не только избивал своих жён, но даже угрожал одной из них ножом. Через два месяца после того, как дело было передано в суд и актёр получил условный срок, он, будучи сильно пьян, разгромил номер нью-йоркской гостиницы «Plaza», где его обнаружили впоследствии голым и без сознания.
Два года назад руководство Warner Brothers расторгло с Чарли Шином контракт, после того как он публично оскорбил сценариста Чака Лорри.
Рассел Кроу
Актёр обладает поистине буйным нравом. Лет десять назад он впервые «засветился», когда расцарапал лицо сотрудника одного из нью-йоркских отелей, так как не мог дозвониться заграницу из-за неполадок со связью. Немногим позже в престижном ресторане Лондона звезда «Гладиатора» подрался с продюсером.
Постоянные скандалы с рукоприкладством едва не поставили точку в карьере Рассела Кроу, но позднее он начал возвращать себе доброе имя, стараясь более не попадать в конфликтные ситуации.
Шон Пенн
Актёр «специализируется» только на папарацци. Впервые он избил фотографа в 1978 году на съёмочной площадке. Тогда суд приговорил экс-супруга певицы Мадонны к двум месяцам тюремного заключения.
В 2009 году Шон Пенн повредил камеру и сломал ногу другому фотографу, который, по всей видимости, не был осведомлён о горьком опыте своего предшественника. Драка была запечатлена очевидцем на видео и опубликована в Сети. Инцидент стоил знаменитости трёх лет условного срока, 300 часов общественных работ и принудительной психотерапии по «управлению гневом».
Ксения Собчак
Отечественные скандальные знаменитости не отстают от своих зарубежных коллег. Пример тому – Ксения Собчак, не устающая всяким образом высмеивая других российских звёзд шоу-бизнеса, обсуждая их лишние килограммы и IQ.
Правда, светская львица предпочитает лишь вступать в словесные перепалки, не доводя ситуации до применения физических расправ.
Филипп Киркоров
Славится своей непредсказуемостью и учинением драк и певец Филипп Киркоров.
Он вступал в потасовки как со своими коллегами по цеху (например, с рок-исполнителем Юрием Шевчуком), так и с персоналом (в 2010 году артист избил администратора Марину Яблокову за то, что она отказалась поменять на сцене освещение).
Алексей Панин
Актёр постоянно шокирует публику различными выходками. Число случаев, когда он оскорблял кого-то на словах с использованием нецензурной лексики, сложно подсчитать. Известен артист и пьяными дебошами. В 2011 году он учинил потасовку в кафетерии Нижнего Новгорода, поскольку его не узнали и не пропустили без очереди. Через год в ином заведении общепита Алексей Панин обучал шеф-повара «правильному» приготовлению пасты карбонара (тогда инцидент обошёлся без рукоприкладства).
Ещё через год в портовом городе Туапсе кинозвезда сперва угостил всех посетителей бара виски, потратив порядка 8 000 рублей, а на следующий день забыл об этом, вышел из себя и разнёс всё, что попалось под руки, включая компьютер и платёжный терминал. Тогда против него было заведено уголовное дело, но скандал уладили, не доводя до судебного разбирательства.
В одном из ресторанов во Владимирской области Алексей Панин «ограничился» битьём посуды и зеркала, а в Приамурье он разгромил два кафетерия, так как ему не понравились обстановка и еда.
В гостинице Белогорска актёр разнёс свой номер и вышел в коридор без одежды. Персонал вызвал правоохранителей. В дальнейшем был суд и штраф в размере 1 000 рублей.
Последний из громких скандалов был устроен Алексеем Паниным в 2018 году на борту самолёта, следовавшего по авиамаршруту Симферополь – Москва. После инцидента артист пояснял, что его дочь, с которой он отдыхал в Крыму, захотела остаться на полуострове ещё на один день, а потому он просил разрешения покинуть борт.
Сам артист заявляет, что во всех неприятных ситуациях, происходящих с ним, виноваты журналисты, преувеличивающие ажиотаж вокруг его персоны.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:16