Знаменитости, любящие поскандалить в общественных местах





Начиная свою музыкальную карьеру как «пай-девочка», после неудачного замужества с Кевином Федерлайном менее чем за полгода она превратилась в неряшливую, вульгарную и вспыльчивую женщину. Подозрения в употреблении наркотиков, пьяные выходки в ночных клубах, появление на публике без нижнего белья, стрижки наголо, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ненадлежащее воспитание детей, нервные срывы, признание медспециалистами временно недееспособной – таблоиды освещали каждый промах американской поп-звезды.Однако Бритни Спирс сумела не только преодолеть депрессию, взяться за ум, избавиться от алкоголезависимости и лишнего веса, но также возвратить свою карьеру, которая сейчас пребывает на высоте. Ныне 37-летняя знаменитость вспоминает тот жизненный этап как страшный сон, а свободное время посвящает своим сыновьям.Один из самых высокооплачиваемых голливудских актёров не раз был привлекаем к ответственности из-за употребления наркотиков, скандальных интервью и насилия. Более всего от неуправляемого Чарли Шина страдают домочадцы. Он не только избивал своих жён, но даже угрожал одной из них ножом. Через два месяца после того, как дело было передано в суд и актёр получил условный срок, он, будучи сильно пьян, разгромил номер нью-йоркской гостиницы «Plaza», где его обнаружили впоследствии голым и без сознания.Два года назад руководство Warner Brothers расторгло с Чарли Шином контракт, после того как он публично оскорбил сценариста Чака Лорри.Актёр обладает поистине буйным нравом. Лет десять назад он впервые «засветился», когда расцарапал лицо сотрудника одного из нью-йоркских отелей, так как не мог дозвониться заграницу из-за неполадок со связью. Немногим позже в престижном ресторане Лондона звезда «Гладиатора» подрался с продюсером.Постоянные скандалы с рукоприкладством едва не поставили точку в карьере Рассела Кроу, но позднее он начал возвращать себе доброе имя, стараясь более не попадать в конфликтные ситуации.Актёр «специализируется» только на папарацци. Впервые он избил фотографа в 1978 году на съёмочной площадке. Тогда суд приговорил экс-супруга певицы Мадонны к двум месяцам тюремного заключения.В 2009 году Шон Пенн повредил камеру и сломал ногу другому фотографу, который, по всей видимости, не был осведомлён о горьком опыте своего предшественника. Драка была запечатлена очевидцем на видео и опубликована в Сети. Инцидент стоил знаменитости трёх лет условного срока, 300 часов общественных работ и принудительной психотерапии по «управлению гневом».Отечественные скандальные знаменитости не отстают от своих зарубежных коллег. Пример тому – Ксения Собчак, не устающая всяким образом высмеивая других российских звёзд шоу-бизнеса, обсуждая их лишние килограммы и IQ.Правда, светская львица предпочитает лишь вступать в словесные перепалки, не доводя ситуации до применения физических расправ.Славится своей непредсказуемостью и учинением драк и певец Филипп Киркоров.Он вступал в потасовки как со своими коллегами по цеху (например, с рок-исполнителем Юрием Шевчуком), так и с персоналом (в 2010 году артист избил администратора Марину Яблокову за то, что она отказалась поменять на сцене освещение).Актёр постоянно шокирует публику различными выходками. Число случаев, когда он оскорблял кого-то на словах с использованием нецензурной лексики, сложно подсчитать. Известен артист и пьяными дебошами. В 2011 году он учинил потасовку в кафетерии Нижнего Новгорода, поскольку его не узнали и не пропустили без очереди. Через год в ином заведении общепита Алексей Панин обучал шеф-повара «правильному» приготовлению пасты карбонара (тогда инцидент обошёлся без рукоприкладства).Ещё через год в портовом городе Туапсе кинозвезда сперва угостил всех посетителей бара виски, потратив порядка 8 000 рублей, а на следующий день забыл об этом, вышел из себя и разнёс всё, что попалось под руки, включая компьютер и платёжный терминал. Тогда против него было заведено уголовное дело, но скандал уладили, не доводя до судебного разбирательства.В одном из ресторанов во Владимирской области Алексей Панин «ограничился» битьём посуды и зеркала, а в Приамурье он разгромил два кафетерия, так как ему не понравились обстановка и еда.В гостинице Белогорска актёр разнёс свой номер и вышел в коридор без одежды. Персонал вызвал правоохранителей. В дальнейшем был суд и штраф в размере 1 000 рублей.Последний из громких скандалов был устроен Алексеем Паниным в 2018 году на борту самолёта, следовавшего по авиамаршруту Симферополь – Москва. После инцидента артист пояснял, что его дочь, с которой он отдыхал в Крыму, захотела остаться на полуострове ещё на один день, а потому он просил разрешения покинуть борт.Сам артист заявляет, что во всех неприятных ситуациях, происходящих с ним, виноваты журналисты, преувеличивающие ажиотаж вокруг его персоны.