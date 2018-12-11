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В Роструде объяснили порядок выплаты премий к Новому году

Законодательство РФ предусматривает случаи, когда работодатель обязан выдать премию. Для этого предприятие должно иметь утвержденную систему выплат премиальных. Имеются также случаи, когда такой обязанности у компаний нет, объяснили в Роструде.
В Роструде объяснили порядок выплаты премий к Новому году

В ведомстве разъяснили порядок, на основании которого осуществляется выплата премий, в том числе и к Новому году. В Роструде указали на содержание статей 57 и 135 ТК РФ. Согласно закону, работодатель самостоятельно устанавливает порядок и размер выплаты премий. Руководство компании определяет условия повышения и понижения премиальных выплат своим работникам. В Трудовом Кодексе РФ не имеется правовой нормы, обязывающей выплачивать премии, в том числе и под Новый год.

Но если система премирования закреплена на предприятии локальным актом, то данный порядок должен соблюдаться. В противном случае работодателя могут привлечь к административной ответственности на основании ст. 5.27 КоАП РФ.



 
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Экономика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 05:00

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