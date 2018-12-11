В Роструде объяснили порядок выплаты премий к Новому году





В ведомстве разъяснили порядок, на основании которого осуществляется выплата премий, в том числе и к Новому году. В Роструде указали на содержание статей 57 и 135 ТК РФ. Согласно закону, работодатель самостоятельно устанавливает порядок и размер выплаты премий. Руководство компании определяет условия повышения и понижения премиальных выплат своим работникам. В Трудовом Кодексе РФ не имеется правовой нормы, обязывающей выплачивать премии, в том числе и под Новый год.Но если система премирования закреплена на предприятии локальным актом, то данный порядок должен соблюдаться. В противном случае работодателя могут привлечь к административной ответственности на основании ст. 5.27 КоАП РФ.