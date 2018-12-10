Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье на съемках новогодней программы Comedy Club
Российская певица Пелагея, приняв участие в записи новой новогодней программы Comedy Club, поразила всех своим смелым нарядом. Артистка пришла на съемки в ярком и откровенном платье.
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась фотографиями и видеозаписями с мероприятия, посвященного записи новогодней программы популярного юмористического телевизионного шоу на ТНТ Comedy Club.
Пользователи сети сразу отметили, что Пелагею очень редко можно заметить на вечеринках звезд шоу-бизнеса, тем более в откровенных нарядах.
На вечеринку певица одела дизайнерское платье от Ульяны Сергеенко вызывающе красного цвета.
Поклонники артистки не удержались от комментариев под фотоснимками по поводу ее сексуальности, и не оставили без внимания ее глубокое декольте, которое так непривычно для Пелагеи.
В эфир на канале шоу выйдет 31 декабря.
На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась фотографиями и видеозаписями с мероприятия, посвященного записи новогодней программы популярного юмористического телевизионного шоу на ТНТ Comedy Club.
Пользователи сети сразу отметили, что Пелагею очень редко можно заметить на вечеринках звезд шоу-бизнеса, тем более в откровенных нарядах.
На вечеринку певица одела дизайнерское платье от Ульяны Сергеенко вызывающе красного цвета.
Поклонники артистки не удержались от комментариев под фотоснимками по поводу ее сексуальности, и не оставили без внимания ее глубокое декольте, которое так непривычно для Пелагеи.
В эфир на канале шоу выйдет 31 декабря.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00