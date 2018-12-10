АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые эпатажные знаменитости современности
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье на съемках новогодней программы Comedy Club

Российская певица Пелагея, приняв участие в записи новой новогодней программы Comedy Club, поразила всех своим смелым нарядом. Артистка пришла на съемки в ярком и откровенном платье.
Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье на съемках новогодней программы Comedy Club

На своей странице в социальной сети Instagram певица поделилась фотографиями и видеозаписями с мероприятия, посвященного записи новогодней программы популярного юмористического телевизионного шоу на ТНТ Comedy Club.

Пользователи сети сразу отметили, что Пелагею очень редко можно заметить на вечеринках звезд шоу-бизнеса, тем более в откровенных нарядах.
На вечеринку певица одела дизайнерское платье от Ульяны Сергеенко вызывающе красного цвета.

Поклонники артистки не удержались от комментариев под фотоснимками по поводу ее сексуальности, и не оставили без внимания ее глубокое декольте, которое так непривычно для Пелагеи.

В эфир на канале шоу выйдет 31 декабря.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Шпица в Instagram рассказала
Михаил Ефремов устроил скандал в одной из
Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье
Магнат Михаил Гурциев переименовал «Российскую
Надежда Бабкина надела корону и элегантное платье
Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за
Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом
Отшельница Агафья Лыкова нуждается в помощи
Для изучения «Марианской впадины» в Петербурге
Актер Кирк Дуглас отметил свое 102-летие
Ольга Бузова дружит с секс меньшинствами, как и
Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с
Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции
Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее
«Роскосмос» и NASA ответили на призывы фанатов
Свекровь испортила концерт оперной певице Марии
Новорожденная девочка из Великобритании умерла в
Ученые обнаружили связь между инсультом и
Две жены Игоря Богомазова не могут поделить его
Ученые увеличили скорость компьютера с помощью
An Tu Tu назвал ТОП-10 самых популярных
Полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на 2,5
Анастасия Ендальцева и Саймон Марданшин живут на
«Одноклассники» выбрали лучший фильм, песню и
Актер Энди Серкис сыграл Голлума и Терезу Мэй в
Самыми опасными продуктами онкологи назвали мясо
Ксения Бородина похвасталась успехами старшей
Андрей Малахов опубликовал в Instagram фото
Самые эпатажные знаменитости современности
Бывший ухажер Ольги Бузовой Гриценко признался,
Просмотреть все новости