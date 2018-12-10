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Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом дочери Ольги Рапунцель

Илье Яббарову напомнили о необходимости провести ДНК-тест

Отношения в семье Дмитриенко и Рапунцель совсем запутались. Каждый день, паре приходится ругаться не только с участниками Дома-2, отстаивая своё мнение, но и с сестрой, а также мамой Ольги.

Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом дочери Ольги Рапунцель

Не успев отойти от очередного конфликта, пару ожидал новый неприятный сюрприз. Участники Дома-2 стали выяснять, кто же на самом деле является отцом маленькой Василисы. Ведь Илья, с которым Ольга изменила Дмитрию во время отношений, вполне мог бы быть её папой.

Поклонники попросили Илью проявить инициативу в этом вопросе и выяснить правду. Если ДНК-тест покажет, что отцом Василисы является Яббаров, то будущий ребёнок Алёны и маленькая Василиса окажется кровными родственниками.

Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом дочери Ольги Рапунцель

Ранее Ольга Рапунцель заявляла, что она устала от ритма жизни Дома-2, её нервы на пределе и она не хочет участвовать в жизни телепроекта. Скорее всего, новая порция негатива, может сказаться на нервной системе девушки очень плохо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:13

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