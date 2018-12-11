Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли





Пока эксперты имеют различные версии, говоря о природных катастрофах и смене полюсов, а также считают виновниками загадочных сигналов пришельцев, которые пролетают над планетой на своих кораблях. Многие специалисты обращают внимание на тексты шумеров, где есть изображение космического объекта, а также упоминания о присутствии аннунаков на Земле в древние времена.Ученые считают, что планета вращается вокруг светила и его двойника, а также может удаляться от него на большое расстояние. Вот только уфологи уверены, что гуманоиды, живущие на ней, нуждаются в золоте, а потому они мечтают колонизировать новые небесные тела. Странные звуки, которые напоминают скрежет металла или стук незримого механизма, подтверждают, что опасный объект продолжает направляться в сторону Земли.