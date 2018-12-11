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Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли

Исследователи получили много материалов, присланных свидетелями событий из разных стран мира. Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли, но ученые не могут найти их источник.
Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками перед уничтожением Земли

Пока эксперты имеют различные версии, говоря о природных катастрофах и смене полюсов, а также считают виновниками загадочных сигналов пришельцев, которые пролетают над планетой на своих кораблях. Многие специалисты обращают внимание на тексты шумеров, где есть изображение космического объекта, а также упоминания о присутствии аннунаков на Земле в древние времена.

Ученые считают, что планета вращается вокруг светила и его двойника, а также может удаляться от него на большое расстояние. Вот только уфологи уверены, что гуманоиды, живущие на ней, нуждаются в золоте, а потому они мечтают колонизировать новые небесные тела. Странные звуки, которые напоминают скрежет металла или стук незримого механизма, подтверждают, что опасный объект продолжает направляться в сторону Земли.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00

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