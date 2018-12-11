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Смартфоны Honor с ИИ начнут одновременно работать в Wi-Fi и 4G

Компания Honor презентовала Link Turbo - новую технологию по скачиванию данных. Она является набором алгоритмов, рассчитанных на основе искусственного интеллекта (ИИ). Скачивание информации проходит при параллельном задействовании модуля Wi-Fi и модема 4G.
Смартфоны Honor с ИИ начнут одновременно работать в Wi-Fi и 4G

Летом в нынешнем году компания Huawei представила новую технологию, получившую наименование GPU Turbo. Сам производитель назвал новшество «пугающим». В понедельник бренд Honor представил свою технологию, дав ей наименование Link Turbo. Эксперты указывают на схожесть концепций GPU Turbo и Link Turbo. В последнем случае новая технология значительно повышает работу беспроводных интерфейсов, предназначенных для передачи информации. При подключении к сети Wi-Fi происходит оценка скорости передачи сведений в интернете. В том случае, если скорость небольшая, подключается модем. В этом случае параллельно работают два способа передачи информации.

Скорость работы в Сети увеличивается, при этом максимально снижаются задержки. Honor предполагает реализовать возможности Link Turbo в смартфоне модели Magic 2, полноценно технологию запустят в смартфоне Honor P20.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 02:00

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