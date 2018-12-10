Надежда Бабкина надела корону и элегантное платье на съемках «Модного приговора»

На снимке Надежда Бабкина позирует в компании модных экспертов Александра Васильева и Эвелины Хромченко. Ее наряд стал своеобразным экспериментом, поскольку поклонники привыкли видеть любимицу в образе исполнительницы русских народных песен. Певица надела длинное темно-синее платье с прозрачными рукавами, по всей длине наряд украшали блестки и пайетки. Верхняя часть платья была декорирована бусами. Изменения коснулись и прически артистки. На этот раз она накрутила локоны, а на голову надела корону серебристого цвета.Почитатели пришли в восторг от внешнего вида 68-летней исполнительницы, отметив, что она выглядит восхитительно и элегантно.