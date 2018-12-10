Надежда Бабкина надела корону и элегантное платье на съемках «Модного приговора»
Певица Надежда Бабкина уже давно снимается в телешоу «Модный приговор», в котором обычно выступает в роли защитницы участниц. Сама артистка выходит на публику, традиционно облачившись в русскую народную одежду, однако на съемках предновогодней передачи она предстала перед зрителями в новом образе, надев элегантное темное платье, сверкающее блестками, и корону. Соответствующее фото разместил на своей странице в сети Instagram ведущий «Модного приговора» Александр Васильев.
На снимке Надежда Бабкина позирует в компании модных экспертов Александра Васильева и Эвелины Хромченко. Ее наряд стал своеобразным экспериментом, поскольку поклонники привыкли видеть любимицу в образе исполнительницы русских народных песен. Певица надела длинное темно-синее платье с прозрачными рукавами, по всей длине наряд украшали блестки и пайетки. Верхняя часть платья была декорирована бусами. Изменения коснулись и прически артистки. На этот раз она накрутила локоны, а на голову надела корону серебристого цвета.
Почитатели пришли в восторг от внешнего вида 68-летней исполнительницы, отметив, что она выглядит восхитительно и элегантно.
На снимке Надежда Бабкина позирует в компании модных экспертов Александра Васильева и Эвелины Хромченко. Ее наряд стал своеобразным экспериментом, поскольку поклонники привыкли видеть любимицу в образе исполнительницы русских народных песен. Певица надела длинное темно-синее платье с прозрачными рукавами, по всей длине наряд украшали блестки и пайетки. Верхняя часть платья была декорирована бусами. Изменения коснулись и прически артистки. На этот раз она накрутила локоны, а на голову надела корону серебристого цвета.
Почитатели пришли в восторг от внешнего вида 68-летней исполнительницы, отметив, что она выглядит восхитительно и элегантно.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:38