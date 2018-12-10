Ольга Бузова дружит с секс меньшинствами, как и Пугачева





О желании ведущей Дома-2, стать главной певицей страны, известно уже давно. Но, в настоящее время, примадонной российской сцены, является Алла Борисовна Пугачёва.Телеведущая Дома-2, тихими шагами движется к своей заветной цели. Стало известно, что девушка будет участвовать в "Голубом огоньке", там она предстанет в качестве специального гостя, наряду с Евгением Петросяном. В этом вопросе Ольге Бузовой хорошо помог бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров.Ольга решила пройти путь Пугачевой, буквально скопировав её жизнь. Накануне, ведущая Дома-2 провела концерт для представителей нетрадиционной ориентации.Напомним, что Алла Пугачёва всегда выступала в защиту секс меньшинств, иногда ей даже приходилось помогать талантливым геям в продвижении по сцене. Ещё во времена СССР Примадонна получила звание "гей-иконы". Такое чуткое отношение к гомосексуалистам, у Пугачевой появилось после смерти её друга-гея Якоба Далина. Подтверждением такого факта, является выступление с хором гомосексуалистов в Лос-Анджелесе.