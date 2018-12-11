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В небе над США был замечен сверхсекретный военный самолет

В воздушном пространстве США пронесся треугольный самолет больших размеров. Некоторые пользователи считают, что речь идет о сверхсекретном военном воздушном судне, оно имеет наименование TR-3B. Видео опубликовано на хостинге YouTube.
В небе над США был замечен сверхсекретный военный самолет

Самолёт, имеющий фюзеляж и крылья, сформирован как равносторонний треугольник. Появление ролика в интернете вызвало различные заявления. Некоторые написали, что речь идёт о новом боевом самолете. Один из очевидцев сообщил о больших размерах летательного аппарата. Видео снял пользователь по имени Джастин, он проживает в штате Огайо, в США. Мужчина описал яркий огромный объект, он пронёсся в ночном небе. Очевидец, по его словам, скептически отнесся к увиденному. Вначале он подумал, что речь идёт о каком-то фантастическом сериале. Видеосюжет продолжает набирать просмотры с момента повторной загрузки на хостинг Youtube в первой декаде декабря.

Объект впервые заметили во второй половине ноября. Популярность ролика с самолетом начала расти после того, как его увидел онлайн эксперт TheGrimreefar.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 00:00

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