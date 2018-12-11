В небе над США был замечен сверхсекретный военный самолет





Самолёт, имеющий фюзеляж и крылья, сформирован как равносторонний треугольник. Появление ролика в интернете вызвало различные заявления. Некоторые написали, что речь идёт о новом боевом самолете. Один из очевидцев сообщил о больших размерах летательного аппарата. Видео снял пользователь по имени Джастин, он проживает в штате Огайо, в США. Мужчина описал яркий огромный объект, он пронёсся в ночном небе. Очевидец, по его словам, скептически отнесся к увиденному. Вначале он подумал, что речь идёт о каком-то фантастическом сериале. Видеосюжет продолжает набирать просмотры с момента повторной загрузки на хостинг Youtube в первой декаде декабря.Объект впервые заметили во второй половине ноября. Популярность ролика с самолетом начала расти после того, как его увидел онлайн эксперт TheGrimreefar.