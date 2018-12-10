Отшельница Агафья Лыкова нуждается в помощи из-за нехватки продуктов





Журналисты из Красноярска передали Лыковой аппарат спутниковой связи в 2015 году через алтайских друзей. Согласно договоренности, женщину попросили звонить лишь в исключительных случаях. В понедельник Агафья Лыкова позвонила кинодокументалисту Андрею Гришакову и сообщила, что у неё заканчиваются все продукты. Вслед за этим связь внезапно оборвалась. О ситуации стало известно губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Чиновник принял решение посетить Агафью Лыкову во вторник, губернатор вылетит к ней на вертолете. В региональном заповеднике сообщили, что также намерены отправиться на помощь к Лыковой. Воздушный транспорт вылетит из Таштагола.К отшельнице весной, летом и осенью приходят работники заповедника, причём два раза в месяц. В зимний период, в случае необходимости, к ней отправляют вертолёт для оказания помощи.