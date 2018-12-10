Актер Кирк Дуглас отметил свое 102-летие
Знаменитый американский актер Кирк Дуглас не так давно отметил свой 102-й день рождения. Поздравил звездного отца долгожителя Майкл Дуглас с многочисленными родственниками и своей женой.
Кирк Дуглас является представителем «золотой эры Голливуда». Он снялся почти в ста кинолентах, стал автором множества мемуаров и романов. Получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Также актер славится своей щедростью на благотворительность. Его законная супруга Энн Байденс старается не отставать от своего бодрого супруга, ведь скоро семья будет отмечать ее 100-летие.
Около дома именинника можно было увидеть и голливудского актера Майкла Дугласа, который приехал на праздник со своей женой актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Звездная невестка в своем блоге Instagram опубликовала пост с поздравлением для знаменитого свекра.
Кирк Дуглас является представителем «золотой эры Голливуда». Он снялся почти в ста кинолентах, стал автором множества мемуаров и романов. Получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Также актер славится своей щедростью на благотворительность. Его законная супруга Энн Байденс старается не отставать от своего бодрого супруга, ведь скоро семья будет отмечать ее 100-летие.
Около дома именинника можно было увидеть и голливудского актера Майкла Дугласа, который приехал на праздник со своей женой актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Звездная невестка в своем блоге Instagram опубликовала пост с поздравлением для знаменитого свекра.
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:46