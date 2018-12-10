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Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с большим животом

Саша Бортич на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотографию с большим округлым животом. Оказывается, это кадр из нового фильма, с участием актрисы.
Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с большим животом

Такое обновление в Instagram российской киноактрисы повлекло за собой множество комментариев от поклонников Бортич. Фанаты моментально пустили слух в сети, что звезда ждет ребенка.

Как оказалось, выставленный снимок это всего лишь один из кадров картины, в которой снялась артистка. Саша приняла участие в съемке полнометражной картины "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", созданной по мотивам популярного сериала "Полицейский с Рублевки".

Несмотря на то, что снимком Саша Бортич сначала обнадежила, а потом расстроили поклонников, он подтверждает, что ее киногероиня Ника окажется в интересном положении.
Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с большим животом

Напомним, что в сериале героиня Бортич Ника сестра главного героя постоянно попадает во всевозможные неприятности, после чего брату приходится вмешиваться в ситуацию. Только выйдя замуж за полицейского Ника начала новую жизнь.

В прокат новый фильм с Сашей Бортич выйдет 20 декабря.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:34

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